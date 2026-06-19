Panamá, 19 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    Ecuador y Curazao no tienen margen de error

    Ambas selecciones se enfrentan en un partido clave del Mundial 2026 tras perder sus debuts.

    EFE
    Ecuador y Curazao no tienen margen de error
    Jonathan Tah (c), durante el partido que su selección disputó el pasado 13 de junio contra Curazao en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE/ Sam Wasson

    Las selecciones de Ecuador y Curazao se pondrán cara a cara este sábado en un encuentro que afrontarán sin margen de error tras caer en sus respectivos estrenos en la Copa del Mundo 2026.

    Iniciar rápidamente una nueva racha positiva es la misión de los sudamericanos después de que Costa de Marfil le pusiera punto final a una racha invicta que se extendió durante 19 encuentros.

    Hacer historia es el objetivo de Curazao, duramente golpeado por Alemania en su estreno mundialista, aunque teniendo claro que su buen primer tiempo le hizo llegar a los 45 minutos igualado frente a un cuatro veces campeón.

    Tras sus partidos en Houston y Filadelfia, el estadio de Kansas será ahora testigo de un encuentro enmarcado en el Grupo E que arbitrará el chino Ma Ning y que ya comenzó a tomar color.

    Después de que los argentinos se adueñaran de esa ciudad para ver el debut de su selección, los ecuatorianos comenzaron a llegar en las últimas horas y son varios los sitios en los que se pueden ver las camisetas de color amarillo que los acompañan.

    Mientras tanto, el equipo de Sebastián Beccacece continúa preparándose para una cita en la que buscará mejorar su acierto de cara a la portería rival tras lo ocurrido en su debut.

    El entrenador apostará por un once que volverá a estar liderado por tres figuras del fútbol mundial: los defensores William Pacho y Piero Hincapié y el centrocampista Moisés Caicedo.

    Junto a ellos podrían repetir Henán Galindez; Alan Franco, Joel Ordóñez; John Yeboah Zamora, Pedro Vite, Alan Minda; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

    Tampoco se descarta que el director técnico haga modificaciones y apueste por la velocidad de Pervis Estupiñán, el talento de Kendry Paez o la capacidad goleadora de Kevin Rodríguez.

    Del otro lado, Dick Advocaat podría repetir un equipo que jugó un buen primer tiempo frente a Alemania, pero que en la segunda parte se vino abajo.

    Eloy Room; Serel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong; Jürgen Locadia y Sontje Hanses jugaron desde el inicio el mencionado encuentro y podrían volver a hacerlo.

    De esta forma, ambos equipos se preparan para un partido que afrontarán sabiendo que un error puede dejarlos con un pie fuera del Mundial y que una victoria les llevará a pelear hasta las últimas consecuencias.

    EFE

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