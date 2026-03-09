Parece que estamos en la racha de los tercera base, pero un pelotero que cubre esa posición para cualquiera de los 30 equipos de las mayores tiene que ser alguien con excelentes reflejos, visión de águila, brazo fuerte y controlado para hacer los tiros, generalmente, a la primera base. Además, la mayoría de los bateadores son derechos y tienden a conectar la bola hacia la tercera base, y son contactos fuertes. Por eso quiero comentar sobre estos atletas que cubren dicha posición.

En esta oportunidad quiero referirme a un pelotero que jugó en las mayores entre 1952 y 1968 y lo hizo en forma impresionante con los Bravos de Boston / Milwaukee / Atlanta y, sus dos últimos años, con los Astros de Houston (1967) y Tigres de Detroit (1968).

Se trata de Edwin Lee Mathews, mejor conocido como Eddie Mathews, que quizá no es muy reconocido por las nuevas generaciones, pero sus hazañas con el bate al hombro resonaron en las décadas de los 50 y 60, y llegaron a su punto más alto en 1957, cuando su equipo, los Bravos de Milwaukee, derrotaron a los Yankees de New York en siete juegos de la Serie Mundial.

Brevemente, érase 1957 y en Panamá aún no teníamos televisión, pero sí teníamos la transmisión por radio en vivo con la Cabalgata Deportiva Gillette, en las voces de Buck Canel, Felo Ramírez y Mussiú Lacavalerie, quienes nos brindaron el arte del béisbol como solo lo hacen los maestros. Llegan a la Serie Mundial los Yankees de New York, con su gran maquinaria que incluía a lanzadores como Whitey Ford y Don Larsen; un receptor como Yogi Berra; jugadores de cuadro como Tony Kubek, Bill Skowron, Gil McDougald; y jardineros como Mickey Mantle y Hank Bauer. Por su lado, los Bravos mostraban lanzadores como Warren Spahn, Lew Burdette y Don McMahon. El receptor era Del Crandall. El cuadro interior era defendido por Eddie Mathews, Johnny Logan y Red Schoendienst, entre otros, y los jardines por Hank Aaron, Bill Bruton y Wes Covington.

La verdad es que ambos equipos se veían tremendos, con los Yankees más experimentados en Series Mundiales. Sorpresivamente, los Bravos batieron a los Mulos de Manhattan en siete juegos, con el bateo implacable de Aaron y Mathews y la impresionante labor desde el montículo de Spahn, Burdette y McMahon.

Nuestro héroe de hoy, Eddie Mathews, tuvo en su carrera de 19 años temporadas muy productivas, que incluían cuatro años de 40 cuadrangulares o más y seis de ellos con 30 cuadrangulares o más. Sus totales al final de su productiva jornada en las mayores fueron: promedio de bateo .271; cuadrangulares, 512; y carreras impulsadas, 1,453.

Sus totales lo identificaban como un bateador de poder natural, pues era un pelotero de estatura media, con 6’0” y unas 180 libras de peso. Sin embargo, una buena cantidad de periodistas clasifican a Mathews como uno de los mejores tercera base de todos los tiempos. Eddie fue miembro del Equipo de Estrellas de la Liga Nacional en nueve oportunidades y campeón en cuadrangulares de la Liga Nacional en cinco temporadas.

Eddie Mathews, quien nació en Texarkana, Texas, dejó de existir en La Jolla, California, el 18 de febrero de 2001, a los 69 años. Durante sus años en las mayores, sus compañeros de equipo llamaban “El Bombardero de Santa Bárbara” a este extraordinario tercera base que tiraba a la derecha y bateaba a la izquierda. Sus méritos fueron reconocidos cuando fue electo al Salón de la Fama en 1978.