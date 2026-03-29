Édgar Yoel Bárcenas entra en un grupo histórico de Panamá al alcanzar los 100 partidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volante llegó a esta histórica cifra en el empate ante Sudáfrica, anotando además el gol de La Roja.

El panameño Édgar Yoel Bárcenas se convirtió en el más reciente integrante del exclusivo club de los 100 partidos con la selección de Panamá, tras alcanzar la cifra el viernes 27 de marzo en el empate 1-1 ante Sudáfrica, disputado en el Moses Mabhida Stadium.

Édgar Yoel Bárcenas fue uno de los mejores jugadores de Panamá contra Paraguay. Carlos Vidal

El mediocampista no solo llegó al centenar de encuentros, sino que además fue protagonista al marcar el gol del conjunto istmeño, firmando una noche redonda en un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Con este logro, Bárcenas se une a un grupo selecto de futbolistas que han marcado una era en la selección nacional, consolidándose como uno de los jugadores más constantes y determinantes del proceso reciente.

Encabezando esta lista histórica aparece Aníbal Godoy, líder absoluto de presencias con 156 partidos, seguido por Gabriel Gómez con 148 y Alberto Quintero con 140.

Aníbal Godoy, capitán de la selección. Tomada de @fepafut

En el listado también destacan nombres emblemáticos como Jaime Penedo (137), figura clave bajo los tres palos durante más de una década; Armando Cooper (123); y los históricos delanteros Blas Pérez (121) y Román Torres (121), este último autor del gol de la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Jaime Penedo jugó la Copa América 2016 y el Mundial Rusia 2018. Archivo

La lista la completan referentes como Luis Tejada (108), Gabriel Torres (104), Eric Davis (104) y Felipe Baloy (103), todos protagonistas de las páginas más importantes del fútbol nacional.