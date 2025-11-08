Édgar Yoel Bárcenas queda fuera de la convocatoria por lesión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol de Panamá sufrió una baja sensible en la antesala de la última ventana de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Édgar Yoel Bárcenas quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo, según informó este sábado la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

El jugador del Mazatlán, de la Liga MX, salió lesionado en el partido del viernes 7 de noviembre frente al Necaxa, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura, que terminó igualado 1-1. Tras las evaluaciones médicas realizadas por su club, el diagnóstico determinó su baja deportiva para los compromisos de la fecha FIFA de noviembre.

“El departamento médico de la FPF, liderado por el doctor Gerinaldo Martínez, recibió este sábado el informe médico de su club, el cual detalló que el jugador sufrió una lesión muscular en el aductor de su muslo izquierdo, luego de que los médicos de su equipo le realizaran un ultrasonido que arrojó el diagnóstico de su baja deportiva para estos partidos”, informó el comunicado oficial de la federación.

¡LOS ELEGIDOS PARA EL MES DE LA PATRIA 🇵🇦!



Aquí la lista de convocados de la selección #PanamáMayor 🇵🇦 para los dos últimos partidos de las Eliminatorias rumbo al @FIFAWorldCup 🏆.



Los detalles ▶️ https://t.co/PGzcMGNrot#MásPanameñosQueNunca🇵🇦

Ante esta situación, el técnico Thomas Christiansen convocó al defensa Jorge Gutiérrez, del Deportivo La Guaira de Venezuela, quien se unirá al grupo este domingo en la ciudad de Panamá.

Gutiérrez, quien forma parte del proceso de Christiansen en convocatorias anteriores, viajará este domingo para integrarse a los entrenamientos con miras a los duelos del grupo A de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf, en los que Panamá visitará a Guatemala el jueves 13 de noviembre y recibirá a El Salvador el martes 18 de noviembre.

La ausencia de Bárcenas representa una baja importante para el esquema panameño, considerando su experiencia, liderazgo y versatilidad en el mediocampo.