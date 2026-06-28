Edgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez escriben un capítulo importante para Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Futbolistas como Erick Davis, Alberto Quintero y Aníbal Godoy pusieron punto final a su etapa con La Roja.

La selección de Panamá puso punto final a su participación en la Copa Mundial 2026, pero más allá del resultado, el encuentro dejó una serie de hitos y momentos que consolidan el legado de varios futbolistas como referentes históricos del balompié nacional.

Desde el pitazo inicial, Edgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez escribieron su nombre en la historia al convertirse en los únicos panameños en ser titulares en los seis partidos disputados por Panamá en Copas del Mundo, entre Rusia 2018 y esta edición de 2026.

“La verdad es que no es fácil jugar dos mundiales. Orgulloso también porque esta vez me tocó portar la cinta de capitán. La verdad, contento con la participación individual”, dijo Bárcenas.

“En lo colectivo, nos vamos con buenas sensaciones a pesar de que no pudimos anotar. Hay que seguir trabajando, a ver si en el próximo proceso podemos regresar, es lo que queremos, regresar y hacer historia de verdad”, agregó.

José Luis Rodríguez disputa un balón en el partid contra Inglaterra. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

A ese grupo selecto se sumó Fidel Escobar, quien alcanzó los 100 partidos con la selección nacional, reafirmando su papel como uno de los pilares defensivos de La Roja durante la última década.

El compromiso también marcó nuevos comienzos. Jorge Gutiérrez y Alberto Quintero vivieron su debut mundialista, siendo este último protagonista de una despedida especial con la camiseta nacional tras una trayectoria que lo convierte en uno de los nombres más representativos del fútbol panameño.

Al final del encuentro, el ciclo de varios referentes llegó a su cierre. Erick Davis confirmó que disputó su último partido con la selección, uniéndose así a las despedidas de Aníbal Godoy y el propio Quintero, en una generación que marcó un antes y un después en la historia del país.

“Agradecerles por su apoyo, creo que los muchachos hicieron un gran trabajo. Tenemos jugadores jóvenes que seguramente van a quedar para el otro proceso y lo van a seguir haciendo de la mejor manera, así que estoy muy contento por ello”, expresó Davis.

“No voy a estar, ya hoy fue mi último partido. La verdad que seguramente con este poco de talento de jóvenes que vienen, Panamá va a crecer“, indicó.

¡FELICIDADES FIDEL 🎉!



Le damos la enhorabuena a Fidel Escobar por llegar a su partido #100 con #PanamáMayor🇵🇦



¡Gracias por tu entrega de siempre 🇵🇦🔥!#MareaQueLate pic.twitter.com/NGE5gVMmnw — FEPAFUT (@fepafut) June 27, 2026

Panamá se despidió de su segunda experiencia mundialista mostrando una identidad competitiva y ordenada, pese a caer en sus tres compromisos, ante Ghana, Croacia y 2-0 contra Inglaterra. Más allá de los resultados, el equipo dejó pasajes de buen fútbol y una imagen que refuerza el crecimiento del programa.