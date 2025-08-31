Edgar Yoel Bárcenas y Pumita Rodríguez llegan a Panamá con ilusión y compromiso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Fútbol de Panamá comenzó a recibir a sus piezas clave para la fase final de las eliminatorias mundialistas.

Este sábado por la noche arribaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez, tras completar una exigente travesía aérea desde México.

Los dos futbolistas participaron el viernes en el duelo de la Liga MX, donde Juárez derrotó 1-0 a Mazatlán, y un día después emprendieron viaje: primero un trayecto terrestre de dos horas desde la frontera hasta Ciudad de México y luego un vuelo de cuatro horas hasta la capital panameña.

Para Bárcenas, el regreso tiene un valor especial tras la lesión sufrida en febrero que lo dejó fuera del Final Four de la Liga de Naciones y la pasada Copa Oro.

“Es hermoso volver al país después de un año, contento”, declaró el colonense al pisar suelo patrio. Sobre el objetivo inmediato de sumar los seis puntos frente a Surinam y Guatemala, fue tajante: “Claro que sí”.

José Luis Rodríguez, por su parte, no ocultó su alegría. “Muy feliz, muy contento de poder estar aquí con la selección y espero dar lo mejor de mí”, aseguró. También se refirió al sold out del estadio Rommel Fernández para el choque contra Guatemala del próximo 8 de septiembre. “Eso lo agradecemos, siempre que venimos al país podemos ver el estadio lleno. Creo que es un orgullo para nosotros que la gente esté apoyándonos, y vamos a tratar de hacer que cada centavo que paguen valga la pena, que disfruten en el estadio y logremos el objetivo, que es ganar”.

Rodríguez también tuvo palabras especiales para su compañero de viaje. “Para mí es un orgullo compartir con Bárcenas. Cuando llegué a la selección fue uno de los jugadores que más admiraba en mi posición, siempre lo admiré. Nos da un plus porque ya sabemos lo bueno que es, te puede jugar en distintas posiciones, te da mucho. Creo que todos estamos contentos por su vuelta aquí en el país”.

La Selección de Panamá tendrá su primer entrenamiento este domingo a las 7:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández, marcando el inicio formal de la preparación para visitar a Surinam el 4 de septiembre y recibir a Guatemala el día 8.