Edgardo Fariña confesó tener tranquilidad a pesar de una lesión que puso en duda su convocatoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El defensor panameño que milita en Rusia sorprendió a todos con la excepcional Copa América 2024, donde Panamá clasificó a los cuartos de final.

El defensor panameño Edgardo Fariña habló este miércoles por primera vez tras confirmarse su presencia en la lista de 26 futbolistas convocados por Thomas Christiansen para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El zaguero central del FC Pari Nizhny Novgorod de Rusia reconoció que los últimos meses fueron complejos debido a una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas, aunque aseguró que nunca perdió la confianza de poder llegar al máximo torneo del fútbol.

“Creo que lo que me está pasando hoy se lo agradezco a Dios. Estoy contento con esto. El cuerpo técnico estuvo actuando conmigo sobre cómo estaba físicamente, sobre la lesión y todo lo demás, pero simplemente esperamos el momento y me enteré que estaba convocado”, expresó Fariña durante la atención a medios en el tercer día de entrenamientos de la selección nacional.

El defensor de 24 años se convirtió en una de las revelaciones más agradables de Panamá durante la pasada Copa América 2024. Su rendimiento, personalidad y capacidad física le permitieron consolidarse rápidamente como una alternativa seria en la última línea del equipo dirigido por Christiansen.

Ahora, con 15 partidos internacionales en su trayectoria, Fariña volverá a competir por un puesto en una zona donde la selección cuenta con múltiples variantes. El espigado defensor de 1.95 metros peleará directamente por la posición de zaguero derecho junto al chorrerano Jiovany Ramos y el experimentado Fidel Escobar.

Precisamente, tanto Escobar como Fariña regresaron a la convocatoria luego de haber estado ausentes en la lista del pasado mes de marzo. También volvieron a la nómina mundialista Tomás Rodríguez, Alberto Quintero y Azarías Londoño.

La incertidumbre acompañó a Fariña durante buena parte del semestre. El central acumuló ocho partidos perdidos en este 2026 con su club, cinco de ellos debido a la lesión muscular sufrida entre abril y mayo. Incluso, en el tramo final de temporada apenas pudo recuperar continuidad competitiva.

“Para mí fue algo duro todos esos meses. Perderme muchos partidos por lesión creo que me bajó un poco esta temporada para lo que yo esperaba, aportar más al equipo y tener muchos más minutos”, confesó.

A pesar del golpe físico y emocional, el defensor destacó que el diagnóstico médico y los tiempos de recuperación le dieron tranquilidad desde el inicio del proceso.

“Cuando tuve la lesión supe cuánto tiempo me tomaría recuperarme. Eso hizo que no me pusiera triste ni decepcionado. Procuré prepararme bien y trabajar para estar aquí”, explicó.

El delantero uruguayo Darwin Núñez (izq.) y el defensa panameño Edgardo Fariña (der.) luchan por el balón durante la primera mitad del partido del Grupo C de la Copa América 2024 de la CONMEBOL entre Uruguay y Panamá, en Miami, Florida, EE. UU., el 23 de junio de 2024. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La experiencia europea también ha marcado un crecimiento importante en la carrera del defensor panameño. Fariña acumula ya 35 partidos en dos temporadas dentro del fútbol ruso, primero con el Khimki de Moscú y ahora con el club de Nizhny Novgorod.

El central considera que competir semanalmente ante delanteros de alto nivel y compartir camerino con futbolistas internacionales le ha permitido fortalecer especialmente su confianza.

“Para mí ha sido una mejora en el tema de la confianza. Tener más partidos y jugar con futbolistas de otro nivel me ha ayudado mucho y eso también mejora tu juego”, comentó.

Además, resaltó la competitividad interna que existe actualmente en la selección panameña, especialmente en la línea defensiva, donde nombres como Andrés Andrade, José Córdoba, Fidel Escobar, Jiovany Ramos y el propio Fariña disputan espacios de cara al debut mundialista frente a Ghana.

“Es interesante saber que vamos a estar aquí y que nadie tiene su puesto seguro. Los compañeros vienen con buen nivel, enfocados y centrados. Toca trabajar para ganarse el puesto”, señaló.

La selección panameña entrenó este miércoles en una de las dos canchas habilitadas en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol, ubicado en Burunga, distrito de Arraiján.