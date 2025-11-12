Edgardo Fariña no pudo viajar con la selección de Panamá a Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá viajó este miércoles en vuelo chárter a Ciudad de Guatemala con una baja inesperada en su delegación.

El defensor Edgardo Fariña no salió de la capital panameña junto al resto del grupo que se desplazó para enfrentar este jueves a Guatemala, por la quinta y penúltima fecha de la fase final de las eliminatorias mundialistas.

Fariña estaba incluido en la lista oficial de viaje y formaba parte de la expedición panameña al Estadio El Trébol, donde el equipo dirigido por Thomas Christiansen buscará dar un paso clave hacia la clasificación. Sin embargo, aún no se conocen las razones por las que no realizó el viaje.

Fuentes cercanas al equipo confirmaron que Fariña habría salido del hotel de concentración rumbo al aeropuerto de Tocumen, pero posteriormente regresó al hotel, a pesar de haber abordado el avión. La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre la situación.

Con esta ausencia, Panamá contaría con 25 jugadores disponibles, considerando que Michael Amir Murillo se mantiene en duda por molestias en el bíceps femoral izquierdo. El lateral del Olympique de Marsella ha trabajado a menor ritmo en los entrenamientos, y su estado físico llevó al cuerpo técnico a convocar de emergencia a Iván Anderson, del Marathón hondureño, quien fue llamado este mismo miércoles.

El técnico Thomas Christiansen ofrecerá una rueda de prensa a las 8:00 de la noche, donde se espera que brinde detalles sobre la situación.

Noticia en desarrollo.