Edmundo Sosa cae a la lista de lesionados por molestias en la ingle

El panameño Edmundo Sosa fue colocado este martes en la lista de lesionados de 10 días por los Philadelphia Phillies, retroactivo al sábado, debido a una distensión en la ingle derecha.

La medida se tomó horas después de que los Phillies aseguraron por segundo año consecutivo el banderín de la división este de la Liga Nacional.

Sosa había salido del juego del viernes frente a los Kansas City Royals por molestias en la ingle y se perdió los tres encuentros siguientes, incluyendo el emocionante partido del lunes en que los Phillies aseguraron el título divisional en entradas extra frente a los Dodgers. Su baja deja al equipo con más problemas en el infield justo cuando la postemporada se acerca.

The Phillies placed INF Edmundo Sosa on the 10-day IL with a right groin strain (retro to 9/13). To fill his spot on the 28-man roster, INF Rafael Lantigua (No. 19) had his contract selected from Lehigh Valley (AAA). To make room on the 40-man roster, OF Brewer Hicklen was DFA’d. — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 16, 2025

Para ocupar su lugar en el roster, los Phillies llamaron desde Triple-A Lehigh Valley al infielder Rafael Lantigua, mientras que el jardinero Brewer Hicklen fue puesto en asignación.

Lantigua llega con números sólidos esta temporada en Triple-A: promedio de .271, porcentaje de embasado de .368, siete jonrones, 56 carreras impulsadas y 17 bases robadas en 124 juegos.

La situación en el infield de Filadelfia es delicada. El campocorto titular Trea Turner fue colocado también en la lista de lesionados la semana pasada con una distensión de grado 1 en el tendón de la corva derecha, mientras que el tercera base Alec Bohm sufre de inflamación en el hombro izquierdo.

Ante estas ausencias, el segunda base Bryson Stott ha sido desplazado temporalmente a campocorto, Weston Wilson jugó segunda base en los últimos tres partidos y Donovan Walton ocupó esa posición el sábado frente a Kansas City.

Antes de su lesión, Sosa promediaba .270 de bateo, .303 de embasado y .422 de slugging, con siete jonrones y un OPS de .725, cumpliendo un papel importante al cubrir la ausencia de Turner.

A pesar de las bajas, los Phillies no frenaron su ofensiva. Este martes, derrotaron 9-6 a los Dodgers, en un partido que incluyó el jonrón número 50 de la temporada del japonés Shohei Ohtani. Tras asegurar la división, el equipo ahora apunta a conseguir un pase directo a la ronda divisional de los playoffs.