Edmundo Sosa califica como ‘fracaso total’ la eliminación de Panamá del Clásico Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El grandes ligas señaló que el torneo dejó lecciones sobre la ejecución desde el inicio del campeonato.

El grandes ligas Edmundo Sosa fue autocrítico tras la eliminación de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol, luego de la derrota 4-3 ante Colombia en el estadio Hiram Bithorn.

El infielder no dudó en calificar el resultado del equipo como un fracaso, pese al talento con el que contaba la novena panameña.

“Pienso que es un fracaso obviamente, fracaso total porque teníamos un grupo de jóvenes bastante bueno donde cada pieza estaba en su lugar, batallamos, jugamos nuestros juegos, vinimos de menos a más. Es algo que en este torneo me di cuenta que no puede pasar”, dijo Sosa.

Panamá cerró su participación con marca de 1-3, tras caer en partidos cerrados ante Cuba (3-1), Puerto Rico (4-3) y Colombia (4-3), además de conseguir su única victoria frente a Canadá por 4-3.

Edmundo Sosa disputó su primer Clásico Mundial de Béisbol. Foto. Cortesía/Fedebeis

Estos resultados dejaron al equipo panameño en el último lugar del Grupo A y sin boleto asegurado para la próxima edición del torneo.

Sosa también explicó que el certamen dejó importantes enseñanzas para el futuro, especialmente en cuanto a la ejecución desde el inicio del campeonato.

“Es un torneo donde hay que jugar desde el día uno de la mejor manera, donde hay que ejecutar las pequeñas cosas del juego, donde no hay tiempo para estar pensando, simplemente salir, divertirse y jugar. En lo personal, pienso que me costó un poquito adaptarme temprano en los juegos y nada, simplemente fracaso, fracaso total”, manifestó el jugador de los Filis de Filadelfia.

Durante el torneo, Sosa bateó para .250, conectó un doble y anotó una carrera en la ofensiva panameña.