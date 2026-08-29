Edmundo Sosa conecta el primer grand slam de su carrera y guía remontada de los Phillies

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El grand slam llega además en medio del mejor momento ofensivo de Sosa durante la presente temporada.

El panameño Edmundo Sosa vivió una noche histórica este viernes 28 de agosto al conectar el primer grand slam de su carrera en Grandes Ligas, un batazo que llegó con dos outs en la novena entrada y que permitió a los Philadelphia Phillies remontar para vencer 5-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Sosa apareció como bateador emergente y respondió con un cuadrangular que cambió por completo el rumbo del partido.

edmundo sosa looks absolutely radiant in postgame interview after hitting his first career grand slam pic.twitter.com/pHNM7HWlGj — cam ! (@aokstott) August 29, 2026

Los Filis llegaron al último episodio abajo en el marcador y, después de que Wade Meckler se estirara hasta las gradas del jardín derecho para robarle a Bryson Stott un jonrón de tres carreras, la ofensiva de Filadelfia encontró finalmente la fórmula para darle vuelta al encuentro.

Con dos outs y las bases llenas, J.T. Realmuto recibió una base por bolas que provocó la salida del cerrador Ben Joyce. En su lugar ingresó Sammy Peralta, quien enfrentó a Sosa en una situación de máxima tensión.

El panameño no desaprovechó la oportunidad.

Sosa destrozó un cambio de velocidad que se quedó abajo en la zona y envió la pelota a 404 pies por todo el jardín central, muy por encima del alcance de Mike Trout.

El batazo no solo representó la remontada definitiva de los Filis, sino también el primer grand slam de Sosa desde que llegó a las Grandes Ligas.

El jugador, oriundo de Juan Díaz, se convirtió además en el panameño número 18 en conectar al menos un grand slam en la historia de las Grandes Ligas.

En la lista histórica de peloteros panameños con este tipo de batazos sobresale Carlos Lee, quien lidera con 17 grand slams. Le siguen el miembro del Salón de la Fama Rod Carew, con cinco, y Ben Oglivie, con cuatro.

En 2024, Miguel Amaya, de los Cachorros de Chicago, consiguió su primer grand slam de su carrera, mientras que José Caballero conectó el primero de su trayectoria al inicio de la temporada pasada con los Rays de Tampa Bay.

Sosa atraviesa su mejor mes

El grand slam llega además en medio del mejor momento ofensivo de Sosa durante la presente temporada.

El panameño está bateando para .435 en el mes, producto de 10 imparables, incluyendo tres dobles, un triple y ahora su primer cuadrangular con las bases llenas. En ese periodo también ha anotado seis carreras y suma 14 carreras empujadas.

Su producción ofensiva se ha convertido en un aporte importante para unos Filis que buscan mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio de la Liga Nacional.

Con la victoria, Filadelfia mejoró su registro a 2-2 durante su gira de nueve partidos por la Costa Oeste y se colocó a solamente un juego de los Cachorros en la disputa por el primer boleto de comodín de la Liga Nacional.

Por su parte, Bryce Harper acumula 30 partidos consecutivos llegando a las bases, un récord personal, luego de conectar un sencillo de toque en la cuarta entrada.