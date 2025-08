Edmundo Sosa e Iván Herrera conectan cuadrangulares clave en las Grandes Ligas

Los panameños Edmundo Sosa e Iván Herrera fueron piezas clave en las victorias de sus respectivos equipos durante la jornada del lunes 4 de agosto en las Grandes Ligas.

Sosa, de 29 años, conectó su quinto vuelacerca de la temporada en la octava entrada, al descifrar una recta de cuatro costuras del lanzador Elvin Rodríguez. La esférica salió por todo el jardín central a una velocidad de 107.9 millas por hora y recorrió una distancia de 429 pies.

