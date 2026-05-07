Edmundo Sosa impulsa dos carreras clave y está en el plan de Don Mattingly

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de los Filis destacó el trabajo del metropolitano con los Filis de Filadelfia.

Edmundo Sosa volvió a destacar con los Filis de Filadelfia, conectando un imparable y remolcando dos carreras en el octavo inning que le dieron a su equipo la ventaja en el partido que ganaron 6-3 sobre los Atléticos el miércoles 6 de mayo.

El momento clave del partido llegó en la octava entrada, con las bases llenas y ningún out, cuando los Filis estaban abajo por una carrera. Ante el relevista derecho Jack Perkins, Sosa conectó un sencillo productor de dos carreras, dando la ventaja definitiva a su equipo y sellando la victoria.

SO CLUTCH SOSA pic.twitter.com/hevaFANZa5 — Philadelphia Phillies (@Phillies) May 7, 2026

A pesar de su rol como jugador de apoyo, Sosa ha demostrado que cuenta con la capacidad para ganarse una titularidad en un equipo competitivo como el de Filadelfia. Don Mattingly, director del equipo, destacó su rendimiento al finalizar el encuentro.

“Habrá días en los que Stott jugará contra zurdos, pero Sosa ha estado realmente bien. Para mí, tenemos que mantener a todos involucrados a lo largo del año”, comentó Mattingly, subrayando la importancia de mantener a jugadores como Sosa activos durante toda la temporada.

El metropolitano, de 30 años, se encuentra en su octava temporada en las Grandes Ligas y en la quinta con los Filis, equipo con el que se ha consolidado como un jugador de garantía. Su versatilidad lo ha llevado a desempeñarse como utility en el infield, e incluso ha llegado a jugar en los jardines, lo que le ha dado un valor estratégico importante para el equipo.

En su carrera, Sosa registra un promedio de bateo de .259, con 37 jonrones y 158 carreras impulsadas en 504 partidos en las Grandes Ligas. Debutó el 23 de septiembre de 2018 con los Cardenales de San Luis y, desde entonces, ha ido consolidándose como un jugador versátil y confiable.