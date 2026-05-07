Panamá, 07 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Edmundo Sosa impulsa dos carreras clave y está en el plan de Don Mattingly

    El director de los Filis destacó el trabajo del metropolitano con los Filis de Filadelfia.

    Humberto Cornejo
    Edmundo Sosa impulsa dos carreras clave y está en el plan de Don Mattingly
    Edmundo Sosa es felicitado por sus compañeros. Foto: Tomada de @Phillies

    Edmundo Sosa volvió a destacar con los Filis de Filadelfia, conectando un imparable y remolcando dos carreras en el octavo inning que le dieron a su equipo la ventaja en el partido que ganaron 6-3 sobre los Atléticos el miércoles 6 de mayo.

    +info

    Yankees dan descanso a José Caballero luego del pelotazo ante Texas

    El momento clave del partido llegó en la octava entrada, con las bases llenas y ningún out, cuando los Filis estaban abajo por una carrera. Ante el relevista derecho Jack Perkins, Sosa conectó un sencillo productor de dos carreras, dando la ventaja definitiva a su equipo y sellando la victoria.

    A pesar de su rol como jugador de apoyo, Sosa ha demostrado que cuenta con la capacidad para ganarse una titularidad en un equipo competitivo como el de Filadelfia. Don Mattingly, director del equipo, destacó su rendimiento al finalizar el encuentro.

    “Habrá días en los que Stott jugará contra zurdos, pero Sosa ha estado realmente bien. Para mí, tenemos que mantener a todos involucrados a lo largo del año”, comentó Mattingly, subrayando la importancia de mantener a jugadores como Sosa activos durante toda la temporada.

    El metropolitano, de 30 años, se encuentra en su octava temporada en las Grandes Ligas y en la quinta con los Filis, equipo con el que se ha consolidado como un jugador de garantía. Su versatilidad lo ha llevado a desempeñarse como utility en el infield, e incluso ha llegado a jugar en los jardines, lo que le ha dado un valor estratégico importante para el equipo.

    En su carrera, Sosa registra un promedio de bateo de .259, con 37 jonrones y 158 carreras impulsadas en 504 partidos en las Grandes Ligas. Debutó el 23 de septiembre de 2018 con los Cardenales de San Luis y, desde entonces, ha ido consolidándose como un jugador versátil y confiable.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a siete exfuncionarios por presunto peculado en junta comunal de Belisario Porras. Leer más
    • Planilla de la Unachi: profesores ganan más que el presidente de la República, incluida la rectora. Leer más
    • Penas de prisión y juicio pendiente por amaños de partidos en el fútbol panameño. Leer más
    • Meduca lanza jornada nacional de ‘Escuela para Padres 2026′ en todo el país. Leer más
    • Panamá gana arbitraje internacional y recibe casi $1 millón en indemnización. Leer más
    • Noches sin silencio: vecinos denuncian exceso de ruido en fiestas en la Casa de la Municipalidad. Leer más
    • Universidad de Panamá, UTP y USMA: así se posicionan en el ranking EduRank 2026. Leer más