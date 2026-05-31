Panamá, 31 de mayo del 2026

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    Béisbol

    Edmundo Sosa responde y lidera triunfo de Filis sobre Dodgers

    El panameño conectó un cuadrangular decisivo en la victoria de los Filis sobre los Dodgers.

    Humberto Cornejo
    Edmundo Sosa responde y lidera triunfo de Filis sobre Dodgers
    Edmundo Sosa es felicitado por sus compañeros. Foto: Tomada de @Phillies

    El panameño Edmundo Sosa fue protagonista en la victoria de los Filis de Filadelfia por 4-3 como visitantes sobre los Dodgers de Los Ángeles, tras conectar un cuadrangular clave en la octava entrada que terminó marcando la diferencia en el encuentro.

    Sosa ingresó al partido como reemplazo de Brandon Marsh por decisión del dirigente Don Mattingly, en un movimiento estratégico que resultó determinante. Con un corredor en primera base y una cuenta de una bola y dos strikes, el infielder panameño castigó una recta de 97 millas por hora del relevista Tanner Scott, enviando la pelota por el jardín izquierdo a una distancia de 379 pies.

    “Fue una sensación genial, la verdad”, dijo Sosa al terminar el partido.

    “Supe que iba a llegar al otro lado en cuanto conecté con él. Simplemente intenté concentrarme, hablar un poco conmigo mismo y disfrutar del momento. Cuando suceden estas cosas, hay que tomárselo con calma y disfrutarlas”, añadió.

    Por su parte, Mattingly explicó la decisión de darle la oportunidad al panameño en un turno clave del compromiso.

    “Simplemente me gustó el enfrentamiento”, dijo Mattingly.

    “Sinceramente, sentí que debíamos intentar anotar, y el duelo de zurdos contra zurdos, aunque Marsh ha estado jugando la mayor parte del tiempo, sigo prefiriendo a ‘Sos’ (Sosa) en esa posición”, añadió.

    Con esta actuación, Sosa continúa aportando en su octava temporada en las Grandes Ligas. Tras el encuentro, el jugador mantiene un promedio de bateo de .213, con tres cuadrangulares y 16 carreras empujadas en 32 partidos disputados.

    Además de su aporte ofensivo, el panameño ha demostrado versatilidad defensiva al ver acción en múltiples posiciones del campo. En lo que va de campaña, ha disputado 13 partidos en segunda base, ocho en tercera, siete en el campocorto y siete en el jardín izquierdo, consolidándose como una pieza útil dentro del roster de los Filis desde su llegada al equipo en la temporada 2022.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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