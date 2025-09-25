Edmundo Sosa sacude tres jonrones en noche histórica y Phillies aseguran la localía en serie divisional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Philadelphia Phillies firmaron una jornada memorable el miércoles al imponer un nuevo récord de franquicia con ocho cuadrangulares en un solo partido, tres de ellos del panameño Edmundo Sosa, en la paliza 11-1 sobre los Marlins de Miami que aseguró al equipo un boleto directo a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Sosa, quien regresó tras estar inactivo desde el 16 de septiembre por una lesión inguinal, no tardó en demostrar lo mucho que extraño batear en Citizens Bank Park.

Con sus tres batazos de vuelta completa llegó a 10 en la temporada 2025, igualando su mejor registro, conseguido en 2023.

En 86 juegos este año, el capitalino reafirmó su condición de uno de los mejores utilities de todo el béisbol gracias a su aporte defensivo y ofensivo.

Su línea ofensiva refleja un promedio de .278, con 23 extrabases, 29 carreras anotadas y 38 impulsadas, tres de los mejores totales de su carrera en Grandes Ligas.

La actuación lo coloca en un lugar exclusivo de la historia: Sosa se convirtió en el segundo panameño en disparar tres jonrones en un encuentro, uniéndose a una lista en la que figuran Héctor López (1958), Adolfo Phillips (1967), Ben Oglivie (en tres ocasiones), Carlos Lee (2007) e Iván Herrera (2025).

IT'S A THREE HOME RUN GAME FOR EDMUNDO SOSA! pic.twitter.com/ADkUvrbNqm — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 25, 2025

Además, se transformó en el primer campocorto en la historia de los Phillies en lograrlo, y apenas el número 27 en la historia de las Mayores. Entre los nombres con los que ahora comparte vitrina se encuentran Alex Rodríguez, Cal Ripken Jr., Ernie Banks, Miguel Tejada y Francisco Lindor.

“Significa mucho aportar para sacar el partido adelante, ya pudimos pasar a la siguiente ronda y empezar en casa. Siempre contento con la vida, las oportunidades y los Phillies de confiar en mi talento”, declaró Sosa tras su histórica faena.

La fiesta ofensiva de los Phillies incluyó también dos cuadrangulares de Kyle Schwarber, quien llegó a 56 en la campaña y sigue como líder jonronero de la Liga Nacional.

Schwarber completó la velada con un doble y un sencillo. Bryson Stott, Alec Bohm y Otto Kemp redondearon la exhibición con un bambinazo cada uno.

Con marca de 93-65, los Phillies ya se coronaron campeones del Este y aseguraron uno de los dos primeros puestos de la siembra en la Liga Nacional. Iniciarán la postemporada el 4 de octubre en Filadelfia, en una serie divisional al mejor de cinco juegos.

En la lomita, el venezolano Jesús Luzardo (15-7) dominó a su exequipo con 10 ponches en siete entradas, permitiendo apenas tres hits y una carrera para apuntalar el dominio de los Phillies.