    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Grandes Ligas

    Edmundo Sosa tendrá a Don Mattingly en el cuerpo técnico de los Filis

    La organización lo anunció como el nuevo coach de banca del equipo para la temporada 2026.

    Humberto Cornejo
    Edmundo Sosa tendrá a Don Mattingly en el cuerpo técnico de los Filis
    Edmundo Sosa, jugador de los Philadelphia Phillies. Tomado de @edmundososaa

    El panameño Edmundo Sosa arrancará la próxima temporada de las Grandes Ligas con un nuevo respaldo en el cuerpo técnico de los Filis de Filadelfia, luego de que la organización anunciara la contratación del legendario Don Mattingly como coach de banca.

    La franquicia hizo oficial la llegada de Mattingly, de 64 años, quien se convierte en la nueva mano derecha del mánager Rob Thomson. Se trata de una incorporación de alto perfil, cargada de experiencia tanto dentro como fuera del terreno, que fortalece aún más el cuerpo técnico del conjunto de Filadelfia.

    Mattingly no solo tuvo una carrera brillante como jugador —considerada por muchos digna del Salón de la Fama—, sino que también acumula una amplia hoja de vida como entrenador. Fue mánager de los Dodgers de Los Ángeles entre 2011 y 2015, y de los Marlins de Miami de 2016 a 2022. Además, trabajó como coach junto a Joe Torre con los Yankees y Dodgers entre 2004 y 2010.

    Un detalle curioso es que su hijo, Preston Mattingly, funge actualmente como gerente general de los Filis, lo que añade un componente familiar a su llegada a Filadelfia.

    Por su parte, Sosa se prepara para su quinta campaña con la organización, consolidado como uno de los mejores jugadores utility de las Grandes Ligas. En la temporada pasada, Sosa registró un promedio ofensivo de .276, conectó 11 jonrones y empujó 39 carreras, siendo una pieza clave en el engranaje de los Filis.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


