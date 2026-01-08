Panamá, 08 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Béisbol

    Edmundo Sosa y Justin Lawrence evitan el arbitraje con sus equipos

    Los panameños aseguraron contratos para la temporada 2026 en las Grandes Ligas.

    Edmundo Sosa llegó a Filadelfia a mediados de la campaña de 2022. Tomada de @Phillies

    Los panameños Edmundo Sosa y Justin Lawrence han llegado a acuerdos con sus respectivas organizaciones para evitar el arbitraje de cara a la temporada 2026 en las Grandes Ligas.

    Sosa, utility de los Filis de Filadelfia, acordó un contrato de un año por 4.4 millones de dólares, según informes de Charlotte Varnes, de The Athletic.

    El metropolitano ha sido una pieza fundamental para Filadelfia en las últimas tres temporadas y media. Durante este tiempo, registra un promedio de bateo de .264/.307/.448 y ha jugado en cinco posiciones diferentes, lo que lo convierte en un valioso comodín en el roster de los Filis.

    De igual forma, Lawrence y los Piratas de Pittsburgh evitaron el arbitraje, firmando un contrato de un año por 1.2 millones de dólares, según informes de Alex Stumpf, de MLB.com.

    Lawrence, quien era elegible para el arbitraje por segunda ocasión, vio acción en solo 17 partidos en 2025 debido a una lesión. Sin embargo, dejó una gran impresión en el montículo con un impresionante número entre ponches y bases por bolas de 23-8, en 17.2 entradas, y permitió solo una carrera.

    Para 2026, se espera que Lawrence sea una pieza clave en el bullpen de los Piratas, desempeñando un rol importante como relevista intermedio.

