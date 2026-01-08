Edmundo Sosa y Justin Lawrence evitan el arbitraje con sus equipos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los panameños aseguraron contratos para la temporada 2026 en las Grandes Ligas.

Los panameños Edmundo Sosa y Justin Lawrence han llegado a acuerdos con sus respectivas organizaciones para evitar el arbitraje de cara a la temporada 2026 en las Grandes Ligas.

Sosa, utility de los Filis de Filadelfia, acordó un contrato de un año por 4.4 millones de dólares, según informes de Charlotte Varnes, de The Athletic.

The Phillies have agreed to one-year contracts and avoided arbitration with pitchers Tanner Banks, Jhoan Duran and Jesús Luzardo, infielders Alec Bohm, Edmundo Sosa and Bryson Stott and outfielder Brandon Marsh.



As previously announced on Nov. 21, 2025, the Phillies agreed to… — Philadelphia Phillies (@Phillies) January 8, 2026

El metropolitano ha sido una pieza fundamental para Filadelfia en las últimas tres temporadas y media. Durante este tiempo, registra un promedio de bateo de .264/.307/.448 y ha jugado en cinco posiciones diferentes, lo que lo convierte en un valioso comodín en el roster de los Filis.

The Phillies and Edmundo Sosa have settled on a $4.4 million contract for 2026, according to @charlottevarnes. pic.twitter.com/AG6AvCn9FP — Phillies Tailgate (@PhilsTailgate) January 8, 2026

De igual forma, Lawrence y los Piratas de Pittsburgh evitaron el arbitraje, firmando un contrato de un año por 1.2 millones de dólares, según informes de Alex Stumpf, de MLB.com.

(PIT): RHP Justin Lawrence avoid arbitration with a $1.225 million deal this year pic.twitter.com/9G0YtGa5zp — MLB Transactions (@MLBTransacs) January 8, 2026

Lawrence, quien era elegible para el arbitraje por segunda ocasión, vio acción en solo 17 partidos en 2025 debido a una lesión. Sin embargo, dejó una gran impresión en el montículo con un impresionante número entre ponches y bases por bolas de 23-8, en 17.2 entradas, y permitió solo una carrera.

Para 2026, se espera que Lawrence sea una pieza clave en el bullpen de los Piratas, desempeñando un rol importante como relevista intermedio.