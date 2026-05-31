Eduardo Anderson seguirá en el fútbol europeo tras firmar con el Baltika de Kaliningrado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El club Baltika Kaliningrado de Rusia anunció de manera oficial el fichaje del defensor panameño Eduardo Anderson, con un contrato por cuatro años, que lo vincula con la institución hasta el 30 de junio de 2030.

“¡Los clubes Baltika y Alianza han llegado a un acuerdo para el traspaso definitivo del defensor central Eduardo Anderson”, dijo el club en sus redes sociales.

El movimiento representa un paso importante en la carrera del zaguero, quien ya había tenido un primer contacto con el equipo tras su llegada a Kaliningrado en febrero de 2026. Durante ese periodo, el defensor logró consolidarse dentro del plantel.

“Edu llegó a Kaliningrado en febrero de 2026. Desde entonces, ha disputado siete partidos con nuestro club, debutando ante CSKA de Moscú en la jornada 21 de la Liga Premier de Rusia. En los últimos encuentros de la temporada, Eduardo logró ganarse un puesto en el once titular del equipo”.

El defensor, de 25 años, inició su carrera profesional en 2018 con Alianza FC, club con el que logró consagrarse campeón en la Liga Panameña de Fútbol en 2022. Posteriormente, continuó su desarrollo en el extranjero con pasos por el AD San Carlos de Costa Rica y el Deportivo Saprissa, donde también levantó el título del Torneo Clausura 2024.

A nivel internacional, Anderson ha sido parte del proceso de la selección de Panamá, al participar en competencias como la Copa Oro 2023 y la Copa América 2024.