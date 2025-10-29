Eduardo Guerrero marca en la victoria del Dynamo Kiev

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Eduardo Guerrero, quien milita en el fútbol ucraniano con el Dynamo Kiev, anotó el segundo gol de su equipo en la victoria por 2-1 frente al Shakhtar Donetsk. Con el triunfo, el onceno capitalino avanzó a los cuartos de final de la Copa de Ucrania.

El inicio del partido fue digno de un encuentro de esta magnitud, que enfrentaba a dos de los clubes más importantes y exitosos de Ucrania. Ambos oncenos se estudiaron mutuamente y no se sacaron diferencias en la primera mitad.

El complemento tuvo un comienzo terrible para el Dynamo. Tan solo dos minutos después de haber iniciado, se vio en desventaja producto de un gol de Luca Meirelles en el minuto 47.

El resultado adverso inspiró al local a lanzarse al ataque, y su iniciativa pagó dividendos. Un gol del veterano e histórico Andriy Yarmolenko igualó las acciones.

Siete minutos después, Guerrero, quien entró en sustitución de Yarmolenko, aportó el suyo que selló la victoria y el pase a cuartos de final. El triunfo servirá como un envión anímico para el equipo en lo que resta de la temporada, ya que actualmente se ubica en el segundo puesto de la liga, a un punto del líder Shakhtar, y participa en la UEFA Conference League.

César Blackman jugó los 90 minutos para el Slovan Bratislava

Otro panameño que vio acción en Europa este miércoles fue César Blackman, con el Slovan Bratislava de Eslovaquia. El conjunto eslovaco derrotó al Komarno por 3-2.

Blackman, jugando como lateral derecho, disputó los 90 minutos. Durante el enfrentamiento tuvo 87 toques, 57 pases precisos, tiró cinco centros y ganó cuatro duelos.

Por su parte, Michael Amir Murillo fue titular y disputó 45 minutos en el empate 2-2 del Olympique de Marsella ante el Angers, en el Vélodrome.

Los tres panameños volverán a la acción este fin de semana, buscando seguir destacando en sus respectivas ligas europeas.