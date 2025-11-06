Panamá, 06 de noviembre del 2025

    Conference League

    Eduardo Guerrero marca su primer gol en la Conference League

    Humberto Cornejo
    Eduardo Guerrero ha marcado en tres de de los últimos cuatro encuentros del Kiev. Foto: Tomada de cdynamo.com

    El delantero panameño Eduardo Guerrero dijo presente este jueves en el marcador en la goleada del Dynamo de Kiev por 6-0 sobre el HSK Zrinjski Mostar, en la tercera jornada de la Conference League.

    Guerrero, de 25 años, fue titular y disputó 68 minutos, en los que completó seis de ocho pases. Su anotación ayudó a encaminar una victoria contundente del conjunto ucraniano, que también contó con los goles de Denys Popov (21’), Vladyslav Kabaiev (59’), Vitaly Buyalskyi (67’), Andriy Yarmolenko (78’) y Vladislav Blanuta (83’).

    El panameño ha anotado en tres de los últimos cuatro encuentros del Kiev.

    Con este triunfo, el Dynamo tomó un aire importante en la clasificación, al ubicarse en el puesto 24, mientras que el Zrinjski Mostar quedó dos posiciones más abajo, ambos con la misma cantidad de unidades.

    Por su parte, el también panameño César Blackman fue titular en la derrota del Slovan Bratislava por 3-1 ante el KuPS de Finlandia.

    El defensor, de 27 años, jugó los 90 minutos desempeñándose por la banda derecha.El conjunto eslovaco sigue sin sumar puntos en tres partidos, mientras que el KuPS llegó a cinco unidades en el grupo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


