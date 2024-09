Eduardo Guerrero tuvo minutos en la derrota del Dynamo

Escuchar audio noticia

El Dynamo de Kiev, equipo del panameño Eduardo Guerrero, perdió 3-0 ante la Lazio de Italia, en la primera fecha de la Europa League 2024-2025.

Guerrero ingresó al partido en el minuto 84 por su compañero Vladyslav Kabaiev.

El istmeño en los 11 minutos que vio acción no tuvo tiros a puerta, pero fue efectivo en los cinco pases y ganó uno de los dos duelos que ganó. Según Sofascore, Guerrero tuvo una evaluación de 6.7.

The first day of #UEL action did not disappoint 🥵 pic.twitter.com/S38Iar2n4X