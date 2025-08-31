Eduardo Guerrero vuelve a marcar en el triunfo del Dynamo Kiev

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño Eduardo Guerrero volvió a hacerse presente en el marcador en la victoria de este domingo 31 de agosto del Dynamo de Kiev 4-1 sobre el FC Polissyan Zhytomyr, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League de Ucrania.

Guerrero, de 25 años, anotó al minuto 19 el gol del empate, luego de que Tomer Yosefi adelantara al Polissyan a los 7’. A partir de allí, el Dynamo tomó el control del encuentro y selló el triunfo con un doblete de Vitaly Buyalskyi (32’, de penal, y 44’) y un tanto de Nazar Voloshyn en el complemento.

Con este resultado, el Dynamo de Kiev se mantiene en lo más alto de la clasificación con 12 puntos en cuatro partidos, seguido de cerca por el Shakhtar Donetsk, que suma 10 unidades.

El atacante istmeño, que se prepara para disputar esta temporada la Conference League de la UEFA tras quedar eliminado en las fases previas de Champions y Europa League, jugó hasta el minuto 71, cuando fue sustituido por Matvii Ponomarenko.