Eduardo Guerrero y César Blackman se despiden de la Liga de Campeones, pero buscarán revancha en Europa League

El Dynamo de Kiev y el Slovan Bratislava, equipos de los panameños Eduardo Guerrero y César Blackman, quedaron eliminados de la Liga de Campeones, pero están a un paso de la fase de liga de la Europa League.

El Dynamo de Kiev perdió este martes 12 de agosto por 2-0 (3-0 global) ante el Pafos de Chipre, en el Alphamega Stadium.

El Pafos inclinó la balanza de la eliminatoria a su favor a los 2 minutos, cuando Mislav Oršić abrió el marcador.

Ya en la segunda parte, Joao Correia sentenció el partido y definió la eliminatoria al anotar el segundo tanto del juego, que dejó el marcador global 3-0.

Con este panorama, Guerrero saltó a la cancha a los 60 minutos, en sustitución del ucraniano Vitaly Buyalskyi. En total, el istmeño disputó 30 minutos.

Con este resultado, el Dynamo de Kiev quedó eliminado de la Liga de Campeones, pero se mantiene en competencias internacionales, ahora en la Europa League.

El conjunto ucraniano quedó en la ronda de Play-off, donde enfrentará al vencedor entre el Maccabi Tel Aviv de Israel y el Hamrun Spartans de Malta. Estos partidos están programados para el 21 y 28 de agosto.

De ganar la eliminatoria, el Dynamo disputará la fase de liga de la Europa League; de lo contrario, competirá en la Conference League.

Por su parte, el Slovan Bratislava del panameño César Blackman también quedó eliminado al caer 4-3 en penales ante el Kairat Almaty de Kazajistán, luego de ganar 1-0 (1-1 global) en el Tehelne Pole Stadium.

El conjunto eslovaco empató la eliminatoria con la anotación de Robert Mak a los 30 minutos del encuentro, pero no logró el segundo tanto que les hubiera dado la clasificación.

Blackman jugó todo el partido, completó 31 de los 37 pases que intentó y ganó cinco duelos.

Ahora, el Slovan Bratislava enfrentará al Young Boys de Suiza en la ronda de Play-off de la Europa League.

De ganar la llave, pasará a la fase de liga; en caso de perder, disputará la Conference League. Estos partidos se disputarán el 21 y 28 de agosto.