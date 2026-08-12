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    Eduardo Tait conecta su jonrón 20 en clase A Fuerte

    El panameño estableció un nuevo récord personal en las Ligas Menores.

    Humberto Cornejo
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    Eduardo Tait conecta su jonrón 20 en clase A Fuerte
    Eduardo Tait está en su segunda campaña con la organización de Minnesota. Foto: Tomada de Cedar Rapids Kernels

    El receptor panameño Eduardo Tait continúa demostrando su poder ofensivo en las Ligas Menores. El prospecto de los Mellizos de Minnesota conectó la noche del martes su cuadrangular número 20 de la temporada, estableciendo así la mayor cifra de jonrones de su carrera.

    Tait contribuyó en la victoria de los Cedar Rapids Kernels, sucursal de los Mellizos en Clase A Fuerte, que derrotaron 6-3 a los Wisconsin Timber Rattlers, de los Cerveceros de Milwaukee.

    El panameño, de 19 años y considerado el prospecto número cuatro de la organización de Minnesota, desapareció la pelota en el quinto episodio frente al lanzador dominicano Yerlin Rodríguez. Tait atacó un slider bajo y conectó un sólido swing para enviar la pelota más allá de las cercas.

    El receptor terminó la jornada de 4-2, con dos carreras anotadas, una impulsada y una base por bolas, actuación que dejó su promedio ofensivo en .228.

    Con los 20 vuelacercas, Tait superó su anterior récord personal, establecido durante la temporada pasada, cuando conectó 14 cuadrangulares y produjo 71 carreras.

    En su recorrido por las Ligas Menores, el pelotero istmeño acumula ahora 48 jonrones y 245 carreras impulsadas, números que reflejan el poder que ha mostrado desde su llegada al béisbol profesional.

    Tait llegó a la organización de los Mellizos de Minnesota la temporada pasada procedente de los Filis de Filadelfia.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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