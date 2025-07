Eduardo Tait, el prospecto panameño que sigue los pasos de Mariano Rivera y Carlos Ruiz

El prospecto panameño Eduardo Tait expresó que sus modelos a seguir en el béisbol profesional son sus compatriotas Mariano Rivera y Carlos Calicho Ruiz.

Tait dio estas declaraciones en una entrevista con Alfre Álvarez durante el Juego de las Futuras Estrellas de las Grandes Ligas 2025, en el que representó a la Liga Nacional.

Current Thresher Eduardo Tait and 2022 Thresher @Andypainterr have been named to the 2025 All-Star Futures Game roster for the National League 🌟🌟🌟



Tait is MLB’s No. 69 prospect, while Painter is No. 5



See you in Atlanta! pic.twitter.com/8C0tQg4bq9