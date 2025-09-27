Eduardo Tait, reflexiones y números de un año inolvidable

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A sus 19 años, Eduardo Tait vive una etapa que difícilmente olvidará. El joven receptor panameño cerró una temporada marcada por grandes números, un histórico cambio de equipo y la confirmación de que su nombre está llamado a figurar entre las promesas más sólidas del béisbol organizado.

El 2025 comenzó para él en Clearwater Threshers, sucursal Clase A media de los Philadelphia Phillies. Allí disputó 75 partidos en los que dejó registro de 11 jonrones, 19 dobles, un triple, 30 boletos negociados, 41 carreras anotadas y 51 empujadas. Su línea ofensiva lo respaldó con un porcentaje de embasado de .322 y un .758 de OPS.

Rendimiento que lo llevó al prestigioso Juego de las Futuras Estrellas de las Grandes Ligas en Atlanta, cuando ya figuraba como el prospecto número tres de la organización.

En aquella cita, Tait habló con humildad sobre su futuro inmediato: mi enfoque es seguir jugando con mi equipo y disfruta”, dijo. Lo que no imaginaba era lo rápido que su camino tomaría otro rumbo.

Semanas más tarde fue promovido a los Jersey Shore BlueClaws, de Clase A fuerte. Apenas siete partidos bastaron para demostrar su consistencia, con promedio de .296, tres dobles y seis remolcadas.

Pero la verdadera sorpresa llegó el 30 de julio, cuando en pleno partido fue llamado a la oficina: los Phillies lo habían traspasado a los Minnesota Twins en una negociación que incluyó al cotizado cerrador Jhoan Durán.

El desenlace de su año tuvo como escenario a los Cedar Rapids Kernels, filial de Minnesota en Clase A fuerte, donde conectó tres cuadrangulares y produjo 14 carreras en 30 juegos. Con ello, cerró un 2025 inolvidable, ahora convertido en el prospecto número dos de los Twins, con proyección de debutar en Grandes Ligas en 2028, según MLB Pipeline.

Tait conversó con La Prensa en la antesala de la selección sub-23 de Panamá en el Premundial a disputarse desde este domingo en La Chorrera.

El catcher reconoció la importancia de los ajustes que realizó en su bateo: “al principio del año no me fue muy bien, pero hice los ajustes y gracias a Dios pudimos salir bien todo el año”.

También destacó la rápida adaptación a su nuevo club: “los coaches supieron acogerme, fue muy divertido y lo importante es que terminé saludable”.

Sobre sus referentes, mencionó a Carlos Ruiz y Mariano Rivera como los modelos que lo inspiran desde niño. Y en cuanto a sus aspiraciones inmediatas, dejó claro que vestir la camiseta nacional sigue siendo un sueño recurrente: “representar a mi país me llena de orgullo. Tenía seis años sin hacerlo y ahora que se dio la oportunidad, quiero disfrutarlo al máximo”.

Sobre sus compatriotas clasificados a la postemporada, Tait se pone contento y se mira en ese espejo.

“Esto muy bueno, no solo para ellos sino para el país, están dejando el país en alto y espero sigan así. Y que Dios primero sigan luchando y que se mantengan con salud todos ellos”, dijo en referencia de Miguel Amaya, José Caballero y Edmundo Sosa.