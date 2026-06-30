Eduardo Tait se mantiene entre los 100 mejores prospectos de las Grandes Ligas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño sube al puesto 41 del ranking de los prospectos de MLB.

El panameño Eduardo Tait continúa firmando un ascenso importante en el béisbol profesional al mantenerse dentro del listado de los 100 mejores prospectos de las Grandes Ligas, donde actualmente aparece ubicado en la posición 41 en el ránking.

El receptor istmeño, de 19 años, ha mostrado producción constante en la temporada con la sucursal Clase A avanzada de los Mellizos de Minnesota, donde registra un promedio de .223, con 15 cuadrangulares y 50 carreras impulsadas en 66 partidos disputados.

Tait llegó a la organización de Minnesota a mitad de la temporada pasada procedente de los Filis de Filadelfia, en una transacción que también involucró al relevista dominicano Jhoan Durán, en uno de los movimientos más relevantes de ese periodo.

Eduardo Tait HAMMERS his 14th long ball of the year 💪



The @TwinsPlayerDev No. 6 prospect has FOUR homers in his last four games at High-A.



(🎥:@CRKernels) pic.twitter.com/Ko43lnqzkT — Baseball America (@BaseballAmerica) June 19, 2026

En su trayectoria en ligas menores, el joven panameño acumula cuatro campañas con promedio de .269, además de 43 jonrones y 230 carreras remolcadas, números que reflejan su poder ofensivo y capacidad de producción en el plato.

El ascenso de Tait en el ranking también es significativo en comparación con el año anterior, cuando se ubicaba en la posición 93, evidenciando su progresión dentro del sistema de desarrollo de MLB.

Eduardo Tait drives in a pair against his former organization!



Tait headlined the Twins return package from Philadelphia in the Jhoan Duran trade last July. #SpringBreakout pic.twitter.com/CQa8fY3RmW — MLB (@MLB) March 19, 2026

En el listado actualizado, el primer lugar corresponde a Jesús Made (Cerveceros de Milwaukee), seguido por Leo De Vries (Atléticos de Oakland) y Eli Willits (Nacionales de Washington), quienes encabezan la nueva generación de prospectos en el béisbol de Grandes Ligas.