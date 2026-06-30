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    Béisbol

    Eduardo Tait se mantiene entre los 100 mejores prospectos de las Grandes Ligas

    El panameño sube al puesto 41 del ranking de los prospectos de MLB.

    Humberto Cornejo
    Eduardo Tait se mantiene entre los 100 mejores prospectos de las Grandes Ligas
    Eduardo Tait fue cambiado el año pasado de los Filis de Filadelfia a los Mellizos de Minnesota. Tomado de @Threshers

    El panameño Eduardo Tait continúa firmando un ascenso importante en el béisbol profesional al mantenerse dentro del listado de los 100 mejores prospectos de las Grandes Ligas, donde actualmente aparece ubicado en la posición 41 en el ránking.

    El receptor istmeño, de 19 años, ha mostrado producción constante en la temporada con la sucursal Clase A avanzada de los Mellizos de Minnesota, donde registra un promedio de .223, con 15 cuadrangulares y 50 carreras impulsadas en 66 partidos disputados.

    Tait llegó a la organización de Minnesota a mitad de la temporada pasada procedente de los Filis de Filadelfia, en una transacción que también involucró al relevista dominicano Jhoan Durán, en uno de los movimientos más relevantes de ese periodo.

    En su trayectoria en ligas menores, el joven panameño acumula cuatro campañas con promedio de .269, además de 43 jonrones y 230 carreras remolcadas, números que reflejan su poder ofensivo y capacidad de producción en el plato.

    El ascenso de Tait en el ranking también es significativo en comparación con el año anterior, cuando se ubicaba en la posición 93, evidenciando su progresión dentro del sistema de desarrollo de MLB.

    En el listado actualizado, el primer lugar corresponde a Jesús Made (Cerveceros de Milwaukee), seguido por Leo De Vries (Atléticos de Oakland) y Eli Willits (Nacionales de Washington), quienes encabezan la nueva generación de prospectos en el béisbol de Grandes Ligas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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