Edward Cedeño agradece el apoyo tras su operación y promete regresar pronto

El panameño se enfoca en su recuperación y agradece los mensajes de apoyo recibidos, tanto de sus seguidores en España como en Panamá.

El futbolista panameño Edward Cedeño, quien fue operado este martes tras sufrir una lesión en el tendón del recto femoral de su pierna derecha durante su primer entrenamiento con el Albacete, se mostró optimista y agradecido por los mensajes de apoyo que ha recibido.

“Los planes de Dios son perfectos, pero mantengo esa ilusión y ganas de poder disfrutar de ustedes sobre el césped”, expresó el mediocampista en sus redes sociales.

Cedeño, de 22 años, había llegado al Albacete cedido desde Las Palmas, equipo de la segunda división española. A pesar de la adversidad, el joven volante se mantiene positivo y enfocado en su recuperación, decidido a regresar lo más rápido posible y aportar al equipo en la lucha por los objetivos de la temporada.

“Quiero agradecerles a todos por los mensajes y el cariño que he recibido estos días complicados,” continuó Cedeño.

“Desde ya pienso en recuperarme para volver lo antes posible y poder ayudar al equipo a conseguir los objetivos”, agregó

La intervención quirúrgica se realizó de manera exitosa, y ahora el panameño se encuentra en su proceso de rehabilitación para superar la lesión en el menor tiempo posible.

El mediocampista también agradeció a sus seguidores en Panamá, quienes han estado al tanto de su situación y le han brindado un apoyo constante.

“También quiero agradecer a todo Panamá por los mensajes y los ánimos que me han mostrado. Nos vemos muy pronto, afición,” expresó con esperanza el jugador, quien se mostró agradecido por el respaldo recibido desde su país natal.

Un día menos para tu regreso 🦇



Edward Cedeño ya ha sido intervenido, de manera exitosa, de su lesión. pic.twitter.com/SzRs257Sd3 — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 27, 2026

Cedeño estuvo presente con la selección de Panamá en las recientes eliminatorias mundialistas, ayudando al equipo a conseguir el pase al Mundial 2026. Su participación con la selección y su potencial en el fútbol europeo generan grandes expectativas en el futuro, tanto a nivel de club como internacional.

“Un día menos para tu regreso. Edward Cedeño ya ha sido intervenido, de manera exitosa, de su lesión”, publicó el Albacete en sus redes sociales.