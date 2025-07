Edward Cedeño se adapta a la intensidad de Las Palmas

El volante panameño Edward Cedeño comentó que se ha sentido bien en los primeros entrenamientos con la UD Las Palmas, de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Hypermotion.

Cedeño, de 22 años, destacó que la intensidad de las prácticas es muy buena.

“Muy feliz de estar aquí y, sobre todo, unirme con el grupo para los entrenamientos”, expresó Cedeño en una entrevista a Fiebre Amarilla.

“Es verdad que he estado poco tiempo en entrenamiento y me he sentido muy bien. La intensidad muy buena”, agregó.

El istmeño llega a Las Palmas después de una campaña con el Tarazona, en la Primera Federación. El medio El Observador destacó que Las Palmas pagó alrededor de 500 mil euros (unos 586 mil dólares) a Potros del Este por el traspaso del canalero.

“La pretemporada ha tenido buenas cargas, poco a poco me voy adaptando y sí, tuve más o menos una semana de parón después de estar con la selección”, manifestó Cedeño.

“Tenía muy buena afición y que es un club muy histórico aquí y que siempre está compitiendo en alto nivel”, agregó.