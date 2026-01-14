Edward Cedeño seguirá los pasos de Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles, la Unión Deportiva Las Palmas de la segunda división del fútbol español anunció la cesión a préstamo por seis meses del mediocampista panameño Edward Cedeño. Su destino será el Albacete Balompié, también de la segunda división española, último club en el que militó el eterno Rommel Fernández antes de su fallecimiento el 6 de mayo de 1993.

La cesión, que se extenderá hasta el final de la temporada, tiene como objetivo brindarle más minutos de competencia a Cedeño, con la intención de que pueda ganarse un lugar permanente dentro del equipo de Gran Canaria.

Cedeño, de 22 años, firmó con la UD Las Palmas en julio, en una transacción que se completó por un monto cercano a los 500 mil euros. La temporada anterior la disputó con la SD Tarazona, de la Primera Federación, categoría equivalente a la tercera división del fútbol español.

Con este movimiento, Cedeño se convertirá en el segundo futbolista panameño en vestir la camiseta del Albacete. Su antecesor, Rommel Fernández, dejó una huella imborrable en los corazones de los aficionados del club conocido como el “Queso Mecánico”.

Un legado eterno

Rommel Fernández Gutiérrez llegó al Albacete para la temporada 1992-93, cedido a préstamo por el Valencia CF. De inmediato, tal como había ocurrido en el CD Tenerife, se ganó el cariño de la afición a base de goles, entrega y carisma.

Sus siete goles en 18 partidos fueron determinantes para que el Albacete lograra mantener la categoría en la Primera División. La permanencia se concretó en junio de 1993, al vencer al Mallorca en la promoción, semanas después del fallecimiento de Rommel.

Cada 6 de mayo, directivos del club y miembros de la peña que lleva su nombre, la “Curva Rommel”, se acercan al lugar donde perdió la vida para rendirle tributo.

Rommel Fernández es recordado todos los años en el día de su fallecimiento por directivos y fanáticos del Albacete Balompié. Archivo.

En Tenerife, club donde desarrolló la mayor parte de su carrera en España y donde ganó el Trofeo EFE al Mejor Jugador Iberoamericano en 1991, su memoria sigue viva con un espacio permanente en los exteriores del estadio.

Todo esto es reflejo de un impacto que trascendió lo deportivo, dejando una marca humana y emocional en el fútbol español.

Construyendo su propia historia

Edward Cedeño llega a un club con un vínculo muy especial con Panamá, pero lo hace por méritos propios, con la misión de construir su propio camino dentro del fútbol español.

Este préstamo representa un nuevo capítulo en una carrera que aún tiene muchas páginas por escribir.