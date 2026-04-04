Edwin y Diana Rodríguez dominan los 21K en la Clásica Sábado de Gloria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La edición 12 de esta competencia reunió a más de 400 corredores en Aguadulce, en una exigente jornada que puso a prueba la resistencia en sus distintas categoría.

Los corredores capitalinos Edwin Rodríguez y Diana Rodríguez se consagraron como los grandes ganadores de la categoría de 21 kilómetros en la edición número 12 de la Clásica Sábado de Gloria, disputada este 4 de abril en la ciudad de Aguadulce.

El evento reunió a 412 corredores y repartió una bolsa de 6 mil dólares en premios, consolidándose como una de las competencias pedestres más exigentes del calendario nacional.

En la rama masculina, Edwin Rodríguez dominó el recorrido de 21 kilómetros —que incluyó tramos entre el Parque 19 de Octubre, Barrio San José El Coco, Las Salinas y Playa El Salao— con un tiempo de 1:15:19. El podio lo completaron Edwin Camarena, a 31 segundos, y Francisco Gutiérrez, a 1 minuto y 21 segundos del ganador.

Edwin Rodríguez, Edwin Camarena y Francisco Gutiérrez en el podio de los ganadores. Foto: Cortesía

Por su parte, Diana Rodríguez se impuso en la categoría femenina con un registro de 1:37:11. Fue seguida por Erika Sánchez, a 32 segundos, mientras que Tatiana Arcia ocupó la tercera posición a 7 minutos y 12 segundos.

“A pesar de que es una competencia plata, el nivel de los atletas y el clima la tornan muy difícil. Atravesar las salinas te obliga a hidratarte mucho, respirar bastante y ser fuerte de mente”, comentó Rodríguez al terminar la prueba.

Cabe destacar que los récords de esta distancia se mantienen desde 2023, en poder del keniano Kipkemboi Hosea (1:08:50) y de Geoconda Jurado (1:36:12).

En la competencia participaron más 400 corredores. Foto: Cortesía

En otras categorías, el santeño José Cedeño se llevó por tercer año consecutivo la prueba de 10 kilómetros en la rama masculina, con un tiempo de 31:54, superando a Luis Bellido (32:18) y Abel Pino (33:58). En la rama femenina, la keniana Magdaline Jepkoech ganó con 40:15, seguida por Yennis Sanhouse (41:32) y Joanna Herrera (42:37).

Mientras tanto, en los 5 kilómetros, el veragüense Daniel González se impuso en la categoría masculina con un tiempo de 15:56, y en la femenina la victoria fue para Suyeris Guerra, quien registró 21:02.