Eileen Coparropa impulsa la transición del atleta y celebra el avance deportivo de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La exnadadora olímpica participó en el Foro Olímpico 2026 del COP y compartió su experiencia sobre el paso del alto rendimiento a la vida profesional.

La nadadora olímpica panameña Eileen Coparropa protagonizó uno de los encuentros más cercanos con atletas durante el Foro Olímpico 2026, iniciativa del Comité Olímpico de Panamá enfocada en potenciar capacidades, liderazgo y planificación de carrera.

Ante cientos de deportistas, la conocida “Sirenita de Oro” abordó uno de los temas más sensibles del alto rendimiento: la transición hacia la vida profesional.

Coparropa, de 44 años y residente en Seattle, Estados Unidos, representó a Panamá en tres Juegos Olímpicos consecutivos —Atlanta 1996, Sídney 2000 y Atenas 2004— y estableció once récords regionales entre 1994 y 2001. Hoy trabaja acompañando procesos de cambio en deportistas y líderes de equipo.

“Es algo que estoy haciendo ahora personalmente, ayudando a atletas, ayudando a individuales y a ejecutivos a hacer esas transiciones críticas, no solo como individuales, sino también en equipo”, explicó durante su participación en el foro.

Eileen describió la jornada como una experiencia de alto impacto emocional.

“La verdad es que fue energizante, me siento con tanta energía positiva, todos los mensajes que se dieron, todas las personas que hablaron, todas las preguntas, fue increíble, jamás había sido parte de una reunión así, y de verdad que me siento tan contenta y energizada por todo lo que pasó hoy”, afirmó.

Eileen Coparropa dominó el estilo libre en los 50, 100 y 200 metros de la natación. Cortesía

Uno de los mensajes centrales que dejó a los jóvenes fue que la preparación para el retiro no debe comenzar al final de la carrera, sino en paralelo con la etapa competitiva.

“Que la transición en el deporte empieza aún cuando estás compitiendo, la parte mental y la parte emocional”, señaló, subrayando que la planificación personal y profesional debe desarrollarse desde temprano.

Durante el encuentro también se refirió a la nueva generación de nadadores panameños y destacó a Emily Santos, doble medallista en los pasados Juegos Panamericanos Junior y actualmente parte del sistema universitario estadounidense.

“Yo sé que ella es parte de esa gloria de la natación panameña”, expresó.

Emily Santos muestras las dos medallas que ganó en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Foto: Guillermo Pineda

Coparropa valoró además el crecimiento estructural del deporte nacional y el escenario que se abre con la organización de los Juegos Suramericanos de la Juventud, que Panamá albergará próximamente. Más que ofrecer recomendaciones a la dirigencia, optó por reconocer la evolución del sistema.

“No consejos, sino más agradecimiento. Las generaciones de ahora la tienen más fácil que nosotros, y así sigue, pero lo importante es que hay progreso”, indicó.

También destacó el impacto de la nueva piscina techada del Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada, en Juan Díaz, que será estrenada antes de los Suramericanos de la Juventud. Tras visitarla, resaltó la calidad de la obra.

El Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz contará con una piscina olímpica y para clavados bajo techo. LP/Isaac Ortega

“La piscina, pude ir a verla, y se ve preciosa, las instalaciones espectaculares”, comentó.