El adiós de Deschamps y el hambre de Mbappé animan el Francia-Inglaterra por el bronce

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El duelo está marcado por la despedida de Didier Deschamps y la lucha de Mbappé por la Bota de Oro frente a Messi.

Francia e Inglaterra pelearán este sábado por la medalla de bronce de este Mundial en un partido con más nombre que alicientes, que supondrá la despedida amarga de Didier Deschamps como seleccionador francés tras catorce años en el cargo.

El técnico de Les Bleus cierra uno de los ciclos más gloriosos del equipo nacional con un Mundial (2018) y una Liga de Naciones (2021) bajo el brazo, además de las finales de la Eurocopa 2016 y el Mundial 2022 en su haber.

El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, también brindará al francés Kylian Mbappé la oportunidad de superar provisionalmente a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro, después de que el argentino lo rebasara con dos asistencias en semifinales.

Mbappé y Messi suman ocho goles en el torneo, pero el ’10′ de la Albiceleste figura primero en la clasificación por sus cuatro asistencias, una más que el delantero francés.

Estos dos factores han provocado que la postura francesa hacia este enfrentamiento sea mucho más positiva que en el entorno de Inglaterra.

Deschamps aseguró que harían “todo lo posible” para conseguir el tercer puesto inmediatamente tras caer contra España en semifinales, mientras que Mbappé avisó que tocaba cambiar el chip para este partido.

En comparación, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, dijo en la rueda de prensa posterior a la derrota contra Argentina que nadie quiere jugar este encuentro.

“Ninguno de nuestros jugadores, ni de los franceses, quiere jugar este partido de consolación. Todos juegan para ganar el Mundial”, expresó, antes de subrayar que lo afrontaría “con total profesionalidad”.

Tuchel fue el principal objetivo de las críticas tras la derrota en semifinales por su planteamiento rácano en los últimos minutos de partido, que permitió el asedio -exitoso- argentino.

La amarga revancha de Catar 2022

Sin posibilidades de alzar el trofeo de campeón, el partido del sábado será una cuestión de orgullo para ambas selecciones, que mantienen una fuerte rivalidad histórica.

La última vez que Francia e Inglaterra se vieron las caras fue en el Mundial de Catar, aquella vez con más en juego. El conjunto galo eliminó a los ingleses en cuartos de final tras ganar por 1-2, después de que Harry Kane fallara un penalti que suponía el empate en el minuto 85.

Fue el primer triunfo francés contra Inglaterra en los mundiales, tras caer derrotado en Inglaterra 1966 y España 1982. La rivalidad, no obstante, se extiende a numerosos enfrentamientos en la Eurocopa y partidos amistosos.

The penultimate match.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026

Para Francia este será el cuarto partido que dispute por el bronce, con dos victorias (Suecia 1958 y México 1986) y una derrota (España 1982), mientras que Inglaterra cayó en los dos que disputó (Italia 1990 y Rusia 2018).

Ante el desgaste físico y mental de las semifinales, se espera que ambos técnicos revolucionen sus onces iniciales con rotaciones. Además, la posibilidad de que varios jugadores estén ante su último Mundial es una última motivación para algunos de ellos.

Puede ser el caso de Kane, quien cumplirá 33 años el próximo 28 de julio, aunque una vez terminadas las semifinales negó ponerse metas, optando por ir año a año.

- Alineaciones probables:

Francia: Brice Samba; Malo Gusto, Maxence Lacroix, Ibrahima Konate, Theo Hernandez; Warren Zaire-Emery, N’Golo Kante; Marcus Thuram, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappe

Seleccionador: Didier Deschamps.

Inglaterra: Dean Henderson; Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Jarell Quansah, Djed Spence; Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Morgan Rogers; Noni Madueke, Ollie Watkins, Marcus Rashford.

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Árbitro: Jesús Valenzuela, de Venezuela.

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.