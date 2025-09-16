Panamá, 16 de septiembre del 2025

    Codicader

    El ajedrez panameño dejó su huella en los Juegos Codicader de Managua

    Humberto Cornejo
    Equipo femenino de ajedrez de Panamá que compitió en los Codicader. Foto: Cortesía

    La delegación panameña dejó huella en los Juegos Codicader, celebrados del 10 al 16 de septiembre en Managua, Nicaragua, gracias a destacadas actuaciones en ajedrez, natación y deportes colectivos.

    El equipo masculino de ajedrez se coronó campeón, mientras que las niñas aseguraron la tercera plaza. A nivel individual, Panamá sumó cuatro títulos, y un subcampeonato en la modalidad blitz.

    Padres de familia acompañaron a sus hijos en la actividad. Foto/Cortesía
    Arielis Nicolle Tenorio González, de 12 años, tiene un año de practicar de practicar esta disciplina. Foto: Cortesía

    En el torneo escolar, que reunió a atletas de primaria de toda Centroamérica, reinó el compañerismo y la unión, aunque también se evidenció el talento y la preparación de los ajedrecistas panameños.

    La natación fue otra de las disciplinas más exitosas para el país al cosechar 23 medallas: 6 de oro, 7 de plata y 10 de bronce, consolidándose como uno de los pilares de la delegación.

    En gimnasia artística femenina, Panamá alcanzó la segunda plaza, mientras que en Kids Athletics se ubicó en la quinta posición.

    El tenis de mesa también tuvo representación en las modalidades individual, dobles y mixtos, mostrando buen nivel competitivo.

    Estudiantes panameños que compitieron en natación. Foto/Cortesía

    En deportes colectivos, el mini baloncesto femenino se llevó la medalla de bronce tras ocupar la tercera posición, mientras que los varones compartieron la quinta y sexta casilla.

    El fútbol femenino culminó cuarto y el masculino séptimo, en tanto que el mini voleibol, tanto en su rama masculina como femenina, finalizó en la sexta posición.

    El Ministerio de Educación y el Instituto Panameño de Deportes resaltaron que la participación en el Codicader es clave para la formación integral de los estudiantes, fomentando el desarrollo deportivo en edad escolar y fortaleciendo la experiencia internacional de los jóvenes atletas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

