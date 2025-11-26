El aliancista Reyniel Perdomo encara la final decidido a repetir la gloria del 2022

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Reyniel Perdomo, defensor de 24 años y una de las figuras más sobresalientes del Alianza FC en este semestre, llega a la final de la LPF con una motivación especial.

El futbolista, que en 2022 formó parte del plantel campeón pero no disputó la final por su convocatoria al Torneo Maurice Revello en Francia, ahora emerge como uno de los líderes del grupo dirigido por Jair Palacios.

Perdomo reconoce que aquel título tuvo un sabor distinto por no haber estado en cancha, pero hoy vive el momento desde otra perspectiva.

Consultado sobre la preparación del equipo, Perdomo señaló que el grupo ha trabajado con enfoque y disciplina para llegar en las mejores condiciones.

“La cosa es que viene que ando preparando bien, el torneo ya no lo pude jugar y bueno, ahora hay la oportunidad frente a los compañeros”, expresó, recordando aquella ausencia que todavía le deja una sensación pendiente.

Añadió que el grupo ha estudiado al rival, aunque sin obsesionarse: “Hemos estudiado mucho el jugador, pero ahora mismo no me mentalizo mucho a ellos, el sábado ahí hacemos las cosas de la normalidad”.

Otro de los temas de la previa es el ambiente que se espera en las gradas, con mayoría de público placino. Perdomo reconoció la fuerza de esa afición, pero aseguró que el Alianza también sentirá respaldo.

Durante el semestre, Perdomo se ha convertido en una pieza polifuncional, jugando en distintas posiciones según las necesidades del entrenador. Él mismo lo confirmó: “He jugado cuatro posiciones, casi cinco en total… donde el profe me ponga yo lo hago”. Para el defensor, esta flexibilidad ha fortalecido tanto su confianza como su rol dentro del vestuario, aunque se sigue considerando un futbolista joven en evolución.

Finalmente, habló sobre la posibilidad de volver al extranjero en el futuro y lo que representaría hacerlo como campeón.

“Seguir trabajando fuerte, preparándonos bien… yo trabajo con todo el equipo en Panamá, no voy a regresar sin algo”, apuntó, dejando claro que su meta inmediata es cerrar la final con un título que marcaría al club y a su carrera.