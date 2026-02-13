Panamá, 13 de febrero del 2026

    NBA

    El All-Star Weekend de la NBA llega a Los Ángeles con nuevo formato

    En un intento por inyectar dinamismo al juego de exhibición, la liga introducirá un nuevo esquema: dos equipos de Estados Unidos y uno conformado por figuras internacionales.

    Carlos Vidal Endara
    Nikola Jokic y Karl-Anthony Towns, durante el All Star de la NBA 2025 en San Francisco. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

    La élite del baloncesto se reunirá en Los Ángeles para celebrar el deporte durante el ‘All-Star Weekend’ de la NBA, con una serie de actividades que culminarán con el Juego de las Estrellas este domingo 15 de febrero. La nueva casa de los Los Angeles Clippers, el Intuit Dome, inaugurado en Inglewood, California, será el escenario de la mayor parte de la acción.

    Shai Gilgeous-Alexander se perderá el ‘All Star’ de la NBA por una lesión en el abdomen

    Tras el cambio en la metodología del partido estelar el año pasado, cuando se descartó el tradicional enfrentamiento entre dos equipos para dar paso a un ‘minitorneo’ entre cuatro conjuntos de ocho jugadores, el formato del ‘All-Star Game’ volverá a presentar modificaciones este año.

    En un intento por inyectar dinamismo al juego de exhibición, que ha perdido interés entre los aficionados, la liga introducirá un nuevo esquema: dos equipos de Estados Unidos, representados por conjuntos denominados ‘Barras’ y ‘Estrellas’, respectivamente, y uno conformado por figuras internacionales.

    La 75ª edición del NBA 'All-Star' se presenta con un nuevo formato en el que habrá tres equipos: dos de Estados Unidos, que reunirán a las principales leyendas y jugadores jóvenes, y uno combinado nombrado 'Mundo', el cual únicamente convoca a basquetbolistas extranjeros.

    Figuras como LeBron James, Kevin Durant y Kawhi Leonard encabezan el equipo ‘Barras’, en el que también estará el jugador de los Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, de ascendencia panameña (quien también participará en el concurso de triples). Las ‘Estrellas’ contarán con Anthony Edwards, Tyrese Maxey y Chet Holmgren, entre otros.

    Por el lado internacional, el equipo ‘Mundo’ contará con íconos globales como Luka Dončić, Victor Wembanyama y Nikola Jokić. El entrenador serbio de los Toronto Raptors, Darko Rajaković, dirigirá la escuadra global, que no contará con el MVP canadiense Shai Gilgeous-Alexander debido a una lesión.

    Otras competencias tradicionales del fin de semana, como el ‘Dunk Contest’ y el concurso de triples —donde se realzan las destrezas de los mejores jugadores del mundo y, a su vez, se brindan oportunidades para que figuras menos conocidas destaquen—, se mantendrán en su formato original.

    Todas las actividades del ‘All-Star Weekend’ serán transmitidas por ESPN y Disney+.

    Viernes 13 de febrero

    • Juego de las celebridades: 7:00 p.m.

    • Juego ‘Rising Stars’: 9:00 p.m.

    Sábado 14 de febrero

    5:00 p.m. (Los concursos comenzarán al término del evento anterior)

    • Concurso de triples

    ‘Shooting Stars’

    (Cuatro equipos de tres jugadores tendrán 70 segundos para anotar desde puntos específicos de la cancha).

    • ‘Dunk Contest’

    Domingo 15 de febrero

    • Juego de las Estrellas: 5:00 p.m.

    (Nuevo formato de tres equipos que disputarán partidos de 12 minutos; el evento tendrá una duración similar a la de un juego regular, pero incluirá cuatro enfrentamientos distintos).

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


