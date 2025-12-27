El aprendizaje de Adalberto Carrasquilla tras la clasificación al Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Adalberto Carrasquilla, uno de los futbolistas más influyentes de la actual generación de la selección de Panamá, resumió con claridad y madurez el camino recorrido por La Roja rumbo a la clasificación a la Copa del Mundo de 2026, sellada el pasado 18 de noviembre con la contundente victoria por 3-0 sobre El Salvador en el estadio Rommel Fernández.

Para el volante, más allá del resultado histórico, el mayor aprendizaje estuvo en entender la dificultad real del proceso y el crecimiento del fútbol panameño dentro del contexto regional.

“Que cuando parecen fáciles las cosas, nunca es fácil. Yo creo que con eso me quedo, porque llegamos a este partido sin tener nada seguro. Es el mayor aprendizaje de que el fútbol panameño está creciendo y que no somos superiores a nadie en Centroamérica. Ese es mi mayor aprendizaje”, expresó Carrasquilla tras la clasificación al Mundial 2026.

Adalberto Carrasquilla intenta quitarse la marca de tres jugadores salvadoreños. Foto: Anel Asprilla

El mediocampista, que viene de disputar su segundo torneo corto con los Pumas de la UNAM en el fútbol mexicano, reconoció que la clasificación representa la materialización de un sueño personal y colectivo que se construyó con constancia y sacrificio.

“Muy contento porque es el sueño de todo jugador. Primero llegar a la selección de Panamá, luego mantenerse y clasificar. Es algo que encamina los sueños de un jugador y ahora estamos dentro”, afirmó.

Panamá logró el boleto mundialista tras una eliminatoria de alta exigencia, cerrando fuerte en los momentos decisivos contra Guatemala y El Salvador, y confirmando su presencia en el máximo escenario del fútbol internacional. En la Copa del Mundo de 2026, La Roja quedó ubicada en el grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

“Así que no podemos ser más cuando estamos bien ni menos cuando estamos mal. Tenemos que seguir creciendo y ser inteligentes. Hay que respetar también de aquí en adelante a todos los de Centroamérica, porque también han construido su historia y ahora estamos nosotros brillando la nuestra”, subrayó.

Adalberto Carrasquilla e Ismael Díaz son dos los jugadores que saldrían en la titularidad. EFE/ Eliecer Augusto Aizprua Banfield

En ese proceso de crecimiento, Carrasquilla no dudó en destacar el compromiso del grupo y, especialmente, el liderazgo del capitán Aníbal Godoy, y del técnico Thomas Christiansen.

“Creo que claramente se ha visto el trabajo en los años que ha estado aquí. Y nuestro capitán es un ejemplo a seguir, porque es increíble saber cuántos partidos es el que más tiene con la selección. Dejó la vida en el campo. No le importó si tenía otra amarilla para estar en el primer partido del Mundial suspendido. Y eso habla de un hombre comprometido, la verdad”, manifestó.

Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy. LP/Guillermo Pineda

Finalmente, Carrasquilla resaltó su rol dentro del colectivo, enfocado siempre en potenciar al grupo antes que en lo individual.

“Siempre quiero ayudar al grupo primero y que cuando me divierto, me dedico al juego, contagio a los compañeros. Y eso es gracias a ellos, porque también me ayudan, me conocen”, finalizó.

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, dirige un entrenamiento de la selección. LP/Elysée Fernández