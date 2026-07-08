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    Fútbol

    El Árabe Unido y Plaza Amador darán inicio el Torneo Apertura 2026 de la LPF

    El Torneo Apertura 2026 de la LPF arrancará el 24 de julio, en el estadio Armando Dely Valdés.

    Humberto Cornejo
    El Árabe Unido y Plaza Amador darán inicio el Torneo Apertura 2026 de la LPF
    Plaza Amador celebró su décimo título tras vencer a Alianza en una final dramática de la LPF.

    El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) arrancará el próximo viernes 24 de julio con un duelo de alto voltaje entre dos históricos del fútbol panameño cuando se midan el Deportivo Árabe Unido y Plaza Amador.

    El partido inaugural se disputará en el estadio Armando Dely Valdés, a partir de las 8:30 p.m. escenario que volverá a recibir un encuentro de la máxima categoría del balompié nacional. El conjunto placino llegará a esta cita como el actual tricampeón de la LPF, buscando iniciar una nueva campaña con el objetivo de defender su dominio reciente.

    El duelo entre los equipos de la Conferencia Este marcará el inicio oficial de un campeonato que tendrá como una de sus principales novedades el regreso del fútbol de primera división a Colón.

    Por su parte, el estadio Futuras Promesas recibirá su primer encuentro oficial en la Jornada 3, cuando UMECIT FC se enfrente a Deportivo Árabe Unido el sábado 8 de agosto.

    Camino hacia la final

    La fase regular del Torneo Apertura 2026 se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, cuando se dispute la Jornada 16 y queden definidos los equipos clasificados a la siguiente etapa.

    Los playoffs están programados para los días 14 y 15 de noviembre, mientras que las semifinales se jugarán con partidos de ida y vuelta entre el sábado 21 y el viernes 27 de noviembre.

    La temporada tendrá su punto culminante el sábado 5 de diciembre, cuando se dispute la Gran Final, en el estadio Rommel Fernández, desde las 6:15 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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