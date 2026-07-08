El Árabe Unido y Plaza Amador darán inicio el Torneo Apertura 2026 de la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Torneo Apertura 2026 de la LPF arrancará el 24 de julio, en el estadio Armando Dely Valdés.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) arrancará el próximo viernes 24 de julio con un duelo de alto voltaje entre dos históricos del fútbol panameño cuando se midan el Deportivo Árabe Unido y Plaza Amador.

El partido inaugural se disputará en el estadio Armando Dely Valdés, a partir de las 8:30 p.m. escenario que volverá a recibir un encuentro de la máxima categoría del balompié nacional. El conjunto placino llegará a esta cita como el actual tricampeón de la LPF, buscando iniciar una nueva campaña con el objetivo de defender su dominio reciente.

𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐅𝐔́𝐓𝐁𝐎𝐋 🤩🎉🏟️⚽️



Gracias a los miles de fanáticos por creer en la #LPFTigo, donde todo inicia.#NuestroFútbol pic.twitter.com/HCme2qUfeZ — LPF TIGO (@LPFpanama) May 29, 2026

El duelo entre los equipos de la Conferencia Este marcará el inicio oficial de un campeonato que tendrá como una de sus principales novedades el regreso del fútbol de primera división a Colón.

Por su parte, el estadio Futuras Promesas recibirá su primer encuentro oficial en la Jornada 3, cuando UMECIT FC se enfrente a Deportivo Árabe Unido el sábado 8 de agosto.

𝐓𝐑𝐈𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒 🦁💙❤️



Así se vivió la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la #LPFTigo, donde @cdplazaamador consiguió su décimo título en la historia.



Agradecemos a los miles de fanáticos que se dieron cita al Rommel Fernández y disfrutaron de #NuestroFútbol. pic.twitter.com/kYUoHgZAUb — LPF TIGO (@LPFpanama) May 27, 2026

Camino hacia la final

La fase regular del Torneo Apertura 2026 se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, cuando se dispute la Jornada 16 y queden definidos los equipos clasificados a la siguiente etapa.

Los playoffs están programados para los días 14 y 15 de noviembre, mientras que las semifinales se jugarán con partidos de ida y vuelta entre el sábado 21 y el viernes 27 de noviembre.

La temporada tendrá su punto culminante el sábado 5 de diciembre, cuando se dispute la Gran Final, en el estadio Rommel Fernández, desde las 6:15 p.m.