El árbitro somalí vetado por EE. UU.: ‘He trabajado muy duro para llegar hasta aquí’

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Omar Abdulkadir Artan dirigirá la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa tras una historia de superación.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, será el encargado de dirigir este miércoles la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa en Salzburgo (Austria), un “sueño” para el que ha trabajado “muy duro”.

A sus 34 años y tras ser uno de los principales protagonistas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al ser vetado por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, el colegiado habló de sus sensaciones antes de pitar este partido en la élite europea, durante una entrevista con la UEFA.

#SuperCup referee Omar Artan has touched down in Salzburg 🇸🇴🛬🇦🇹 pic.twitter.com/t4mwbPwFEZ — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

“Tuve suerte, pero he trabajado muy duro para llegar hasta aquí y estoy muy orgulloso. Como se pueden imaginar, crecí en una situación difícil, pero eso no me impidió perseguir mis sueños”, afirmó.

Artan ya se convirtió en el primer somalí en arbitrar una final de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), antes de recibir el premio al Árbitro Masculino del Año 2025 de la CAF, y ahora será el primer árbitro no europeo en dirigir la Supercopa del Viejo Continente: “Este será mi primer partido en Europa. Vivir aventuras, crear recuerdos y aprender cosas nuevas siempre es genial”.

“Mucha gente me comprende, porque cuando uno lleva muchos años trabajando y se supone que debe hacer algo, y luego no puede hacerlo, es muy difícil. Sin embargo, agradezco enormemente el apoyo que recibí en todo el mundo; estoy muy agradecido”, dijo.

Artan recibió la noticia de su nombramiento a principios de junio, poco después de regresar de Estados Unidos.

“Cuando recibimos la llamada, fue un momento de gran alegría para mí y mi familia. Hay una gran comunidad somalí en Europa y en Austria, y están encantados de que yo arbitre un partido como este”, aseveró.

"Don't ever stop dreaming." ✨



🇸🇴🏆From Somalia to the UEFA Super Cup, Omar Artan continues to break new ground.



As the first non-European referee appointed to take charge of the Super Cup, Omar proved that ambition, belief and hard work can take you anywhere.



“I was lucky,… pic.twitter.com/n75cnaAz1H — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

Pese a no contar con experiencia en el fútbol europeo, reconoció que estudia el estilo de fútbol y a los clubes continentales: “Me gusta ver fútbol europeo, pero, independientemente de eso, investigo a fondo a los equipos, cómo juegan, aprendo sus comportamientos, tácticas y muchas cosas por el estilo”.

Inicios difíciles

Como contó en la entrevista, su padre falleció trágicamente a una edad temprana y se crio separado de su madre, por lo que cuando comenzó su trayectoria como árbitro, tuvo que abrirse camino por su cuenta.

Una lesión hizo que se convertiese en árbitro. Pasó de partidos informales y de menor envergadura en el barrio hasta encuentros escolares organizados, antes de iniciar su carrera en la liga somalí.

Ya en 2024, se convirtió en el primer somalí en arbitrar en la Copa Africana de Naciones.