El argentino Franco Mastantuono reconoce la importancia de Xabi Alonso para su decisión

El argentino Franco Mastantuono, presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid, reconoció que fue clave la llamada del técnico Xabi Alonso para tomar una decisión, y que tenía “ansiedad” por sumarse al conjunto blanco, tras perderse el inicio de la pretemporada por esperar a su mayoría de edad.

“Estoy muy contento, es una alegría, cumplir un sueño que tuve siempre, jugar en el Real Madrid y que se haga realidad el día que cumplo años”, reconoció en su primera rueda de prensa como jugador madridista, en la que confesó que ya “tenía ansiedad” por cumplir 18 años e iniciar una nueva etapa.

Mastantuono reconoció que fue decisiva la llamada de Xabi Alonso, nuevo técnico del Real Madrid, para tomar una decisión. Tenía ofertas de clubes europeos importantes e incluso mantuvo contacto con Luis Enrique Martínez para fichar por el PSG, actual campeón de Europa y reciente ganador de la Supercopa continental.

“Ya había hablado con Xabi, me contactó y fue muy importante que el entrenador muestre esa confianza en mí. La charla es privada pero me dio mucha confianza para cumplir el sueño que tenía como jugador. Su llamada significó mucho”, confesó.

River Plate y Di Stéfano

Mastantuono agradeció a River Plate por impulsarlo a elegir el fútbol sobre el tenis. “Desde los 3 o 4 años jugué al fútbol en la escuelita de mi papá y al tenis jugué más adelante. Me sirvió, pero la decisión no fue muy difícil porque River tenía la intención de llevarme a jugar. Apoyaron mi sueño”.

“Mi primer sueño fue jugar en River y lo pude cumplir. Nací allí, en el que en mi opinión es el equipo más grande de América. Muchos jugadores han pasado al Real Madrid. No tuve el privilegio de ver a (Alfredo) Di Stéfano, pero mis abuelos me contaron lo que significó para el fútbol”, añadió.

Se definió como “un jugador ofensivo zurdo” que suele jugar “tirado a la derecha”, pero se puso a disposición de Alonso para ayudar donde sea necesario. “Voy a dar todo para que el fan del Real Madrid se sienta identificado conmigo”.

Tranquilo en su primera rueda de prensa, aseguró que la exposición mediática no cambiará su carácter. “Me manejo con tranquilidad y sinceridad, como en la vida. No se tiene que mentir. En River ya la tenía y lo voy a tomar con tranquilidad”.

El Real Madrid y el número 30

Su primer recuerdo del Real Madrid es una década gloriosa repleta de Champions League. “Cumplo un sueño, estoy muy contento y ahora quiero ponerme la camiseta, jugar y ganar muchos títulos con este club y con la selección argentina. Luego el objetivo es estar en el Mundial”, deseó.

Lucirá el dorsal 30, número especial para él que también usó en River. “Había pedido al presidente usarlo porque es muy especial para mí”.

Del pasado argentino en el Real Madrid, recordó a Ángel Di María y Gonzalo Higuaín como referentes recientes.

Inicia un periodo de adaptación al fútbol español, con el deseo de ajustarse rápido al ritmo y estilo de juego europeo. “En la Liga española me gusta mucho el juego de posesión, el fútbol táctico. El ritmo es más elevado en Europa, espero entrar rápido y hacerlo bien”.