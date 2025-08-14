Panamá, 14 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    REAL MADRID

    El argentino Franco Mastantuono reconoce la importancia de Xabi Alonso para su decisión

    EFE
    El argentino Franco Mastantuono reconoce la importancia de Xabi Alonso para su decisión
    El extremo argentino Franco Mastantuono, durante su presentación como nuevo jugador del Real Madrid este jueves en Valdebebas. EFE/ Chema Moya

    El argentino Franco Mastantuono, presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid, reconoció que fue clave la llamada del técnico Xabi Alonso para tomar una decisión, y que tenía “ansiedad” por sumarse al conjunto blanco, tras perderse el inicio de la pretemporada por esperar a su mayoría de edad.

    “Estoy muy contento, es una alegría, cumplir un sueño que tuve siempre, jugar en el Real Madrid y que se haga realidad el día que cumplo años”, reconoció en su primera rueda de prensa como jugador madridista, en la que confesó que ya “tenía ansiedad” por cumplir 18 años e iniciar una nueva etapa.

    Mastantuono reconoció que fue decisiva la llamada de Xabi Alonso, nuevo técnico del Real Madrid, para tomar una decisión. Tenía ofertas de clubes europeos importantes e incluso mantuvo contacto con Luis Enrique Martínez para fichar por el PSG, actual campeón de Europa y reciente ganador de la Supercopa continental.

    “Ya había hablado con Xabi, me contactó y fue muy importante que el entrenador muestre esa confianza en mí. La charla es privada pero me dio mucha confianza para cumplir el sueño que tenía como jugador. Su llamada significó mucho”, confesó.

    River Plate y Di Stéfano

    Mastantuono agradeció a River Plate por impulsarlo a elegir el fútbol sobre el tenis. “Desde los 3 o 4 años jugué al fútbol en la escuelita de mi papá y al tenis jugué más adelante. Me sirvió, pero la decisión no fue muy difícil porque River tenía la intención de llevarme a jugar. Apoyaron mi sueño”.

    “Mi primer sueño fue jugar en River y lo pude cumplir. Nací allí, en el que en mi opinión es el equipo más grande de América. Muchos jugadores han pasado al Real Madrid. No tuve el privilegio de ver a (Alfredo) Di Stéfano, pero mis abuelos me contaron lo que significó para el fútbol”, añadió.

    Se definió como “un jugador ofensivo zurdo” que suele jugar “tirado a la derecha”, pero se puso a disposición de Alonso para ayudar donde sea necesario. “Voy a dar todo para que el fan del Real Madrid se sienta identificado conmigo”.

    Tranquilo en su primera rueda de prensa, aseguró que la exposición mediática no cambiará su carácter. “Me manejo con tranquilidad y sinceridad, como en la vida. No se tiene que mentir. En River ya la tenía y lo voy a tomar con tranquilidad”.

    El Real Madrid y el número 30

    Su primer recuerdo del Real Madrid es una década gloriosa repleta de Champions League. “Cumplo un sueño, estoy muy contento y ahora quiero ponerme la camiseta, jugar y ganar muchos títulos con este club y con la selección argentina. Luego el objetivo es estar en el Mundial”, deseó.

    Lucirá el dorsal 30, número especial para él que también usó en River. “Había pedido al presidente usarlo porque es muy especial para mí”.

    Del pasado argentino en el Real Madrid, recordó a Ángel Di María y Gonzalo Higuaín como referentes recientes.

    Inicia un periodo de adaptación al fútbol español, con el deseo de ajustarse rápido al ritmo y estilo de juego europeo. “En la Liga española me gusta mucho el juego de posesión, el fútbol táctico. El ritmo es más elevado en Europa, espero entrar rápido y hacerlo bien”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más
    • Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior. Leer más
    • La batalla por los cielos: así compite Panamá contra otros centros de transporte aéreos de Latinoamérica. Leer más
    • Corporación La Prensa escoge nuevo presidente de su junta directiva. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más