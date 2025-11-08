El argentino Gino Santilli emula al histórico Manga con un golazo desde su portería

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El guardameta argentino Gino Santilli emuló el viernes al histórico brasileño Hailton Correia de Arruda, Manga, y anotó un tanto de una portería a la otra en el triunfo de Cerro Largo sobre Liverpool.

En un encuentro enmarcado en la última jornada del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya, el conjunto dirigido por Danielo Núñez se impuso por 2-0 y cerró la temporada con una sonrisa.

Sebastián Assis marcó el primer tanto de Cerro Largo a los 34 minutos, mientras que Santilli selló la victoria a los 48 de tiempo corrido.

El histórico gol de arco a arco de Gino Santilli, arquero de Cerro Largo pic.twitter.com/FrRLCdoQT7 — Marcos (@marcosquintanna) November 7, 2025

El argentino tomó el balón con las manos dentro del área menor y sacó un potente disparo de pierna izquierda que recorrió todo el largo del campo de juego y quebró la resistencia de Sebastián Lentinelly. Inmediatamente después fue abrazado por todos sus compañeros.

Considerado como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol sudamericano y mundialista con Brasil en Inglaterra 1966, Hailton Correia de Arruda −conocido como Manga− se convirtió en 1968 en futbolista de Nacional. Allí estuvo hasta 1974 y dos años después regresó para jugar otra temporada.

Campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental con el Tricolor, el brasileño entró en la historia del fútbol uruguayo tras marcar el 30 de mayo de 1973 un tanto en la goleada de Nacional por 7-0 ante Racing.

También el viernes, Racing cerró una temporada en la que se clasificó a la Copa Sudamericana de 2026 al derrotar por 0-2 al descendido Miramar Misiones.

La última fecha del Torneo Clausura estará marcada por la lucha que este domingo mantendrán Nacional y Peñarol por conquistar la Tabla Anual acumulada y sellar un boleto a la final de la Liga Uruguaya.