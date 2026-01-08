El Arsenal tira de calculadora al empatar con el Liverpool

Ejercicio de conformismo del Arsenal de Mikel Arteta. Consciente de los pinchazos de Manchester City y Aston Villa, el equipo Gunner después de una primera parte de atosigar al Liverpool, se conformó con defender en la segunda y sacó un empate a cero que en el global de competición es bueno para seguir siendo favoritos a esta Premier League.

Fue normal la impaciencia de los aficionados del Arsenal al ver a su equipo defenderse durante toda la segunda mitad. En la primera fueron a por la victoria, embotellando a un triste Liverpool, haciendo daño por las bandas pero sin un gran peligro. Visto que no había funcionado el plan y regulando esfuerzos después de un fantástico periodo navideño, el Arsenal optó por dar un paso atrás y jugar con la cabeza más que con el corazón.

Honours even at Emirates Stadium.

Ya se habían llevado un susto en la primera mitad por estar demasiado abiertos. Un error de comunicación entre William Saliba y David Raya provocó una mala cesión del francés y que el portero español se quitara la pelota de encima cómo pudo. El balón le cayó a Conor Bradley a 25 metros del arco y, con Raya fuera de sitio, probó con una interesante vaselina. Tuvo suerte el Arsenal de que esta fuera al larguero y este la escupiera.

Los intentos del Arsenal radicaban en la banda derecha de Bukayo Saka, que volvía loco a su par, el aún inadaptado Milos Kerkez, pero a media que pasaron los minutos y se agotó el depósito del extremo inglés, el Arsenal perdió colmillo hasta acabar desesperando a su gente, que no entendía por qué el conformismo ante la oportunidad de dar un estacazo a la liga.

The state of play after 21 matches

Cierto es también que el Liverpool ayudaba a ello, porque ni con todo el Arsenal en su área estos eran capaces de inquietar a Raya. Solo los tiros libres de Dominik Szoboszlai, héroe en el partido de la primera vuelta, provocaban algo de peligro al español, que sumó su décima portería a cero del curso, acercándose al Guante de Oro. Ya tiene dos de ventaja respecto a Robert Sánchez, del Chelsea.

Fue un mal partido, aburrido y atípico entre un aspirante y favorito al título y un vigente campeón, pero si el Arsenal acaba ganando esta Premier, veinte años después de la última, nadie se acordará de este ejercicio de resistencia y regulación. A veces un empate es un triunfo y después de que el City haya pinchado en tres jornadas consecutivas y el Aston Villa solo haya ganado dos de los últimos tres partidos, este empate sabe a gloria.

46' - Back underway for the second half

Porque los de Arteta llegan a la jornada 22 con seis puntos de ventaja respecto al City de Pep Guardiola y otros seis respecto al Villa de Unai Emery. Son los claros candidatos y a veces es mejor tirar de calculadora que ir con todo a por el triunfo, sobre después de haber sumado cinco triunfos consecutivos desde el 13 de diciembre.

El Liverpool, por su parte, sigue con la tendencia de la temporada. Otro empate que sabe a poco, pero que les permite mantenerse cuartos con dos unidades de ventaja respecto al Brentford. El hueco con los tres de arriba es grande, ocho puntos separan a los Reds de City y Aston Villa. Al menos este empate da algo más de crédito a Arne Slot, que no verá peligrar su puesto por ahora.