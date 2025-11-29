El ascenso meteórico de Kadir Barría en Botafogo

Kadir Barría, delantero panameño, ha dado un impresionante salto en su carrera, destacándose como una de las figuras emergentes más prometedoras del fútbol nacional. Su nombre, que comenzó a sonar en el ámbito juvenil, ahora resuena con fuerza en el fútbol brasileño, específicamente en el Botafogo, donde está dejando huella en la primera división de Brasil.

El 18 de noviembre, Barría, de 18 años, escribió un capítulo inolvidable en su joven trayectoria. En la jornada 34 del Brasileirao, el Botafogo se enfrentó al Sport en el estadio Nilton Santos. Con un doblete suyo, el equipo albinegro logró una victoria clave por 3-2, y Barría se erigió como la gran figura de la noche. Con una calma sorprendente para su edad, el joven atacante anotó dos goles que lo catapultaron aún más como una de las promesas del fútbol mundial.

“Fue muy emocionante. Siempre soñé con este momento, desde Panamá. Cuando vi que era el Botafogo, la Libertadores, el Campeonato Brasileño en 2024, siempre soñé con esto, con darle la victoria al Botafogo y ayudar al equipo”, confesó Barría, quien en tierras panameñas vistió las camisetas de Chievo Academy Panamá, Parma Academy Panamá y Atlético Nacional.

Un ascenso meteórico en Botafogo

El 2025 ha sido un año de transformaciones para Barría. Llegó al Botafogo iniciando su carrera en la categoría Sub-20. Sin embargo, su crecimiento y habilidades en la cancha fueron tan evidentes que rápidamente llamó la atención de los entrenadores del primer equipo. Poco a poco, ha ido ganando minutos con Davide Ancelotti, con la que ya anotó goles y tuvo su primera titularidad en la victoria ante el Gremio (3-2), en la jornada 35 del Brasileirao.

Su ascenso meteórico lo convierte en una de las apuestas más prometedoras para el futuro del fútbol panameño. A pesar de su juventud, su capacidad para adaptarse a una liga tan competitiva como la del Brasileirao ha sido notable, y su impacto en la cancha ha sido inmediato. En su entrevista, Barría también habló sobre uno de sus referentes dentro del club fue Igor Jesus, delantero brasileño con el que compartió vestuario y que en la actualidad juega para el Nottingham Forest de Inglaterra.

El legado de Felipe Baloy y el futuro de Barría

Barría no solo está marcando historia por su talento, sino por lo que representa para Panamá. Con su destacada actuación en Brasil, se convierte en el segundo panameño en jugar en la primera división brasileña, luego de Felipe Baloy, quien jugó con Gremio (2003-2004) y Atlético Paranaense (2005). El hecho de que un joven talento panameño esté pisando las mismas canchas que algunos de los mejores futbolistas del mundo resalta la importancia de su carrera para el deporte de su país.

Barría no es solo una promesa para su club, sino también para la selección de Panamá. Thomás Christiansen, técnico de la selección, ha expresado su interés por el delantero, destacando que lo sigue de cerca.

“Este jugador que está en Brasil es un jugador que llevamos siguiendo hace tiempo”, comentó el entrenador, lo que refuerza la idea de que Barría podría ser una pieza clave para el futuro inmediato de la selección panameña.