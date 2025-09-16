El Autódromo Panamá acelera su proyecto con nuevas innovaciones y una alianza con ‘La Prensa’

Exclusivo Suscriptores

El automovilismo istmeño vive un momento de consolidación gracias al impulso del Autódromo Panamá, que no solo se ha convertido en la casa del deporte motor en el país, sino también en un punto de encuentro para familias, jóvenes y pilotos que buscan proyectarse a nivel internacional.

En entrevista, Norberto Navarro, presidente del Autódromo, destacó la importancia de esta instalación para el desarrollo del automovilismo nacional y los retos que ha enfrentado desde su apertura durante la firma de una alianza con La Prensa.

Navarro recordó que en el pasado las competencias en Panamá se realizaban en aeropuertos improvisados, lo que limitaba el desarrollo de pilotos, mecánicos e ingenieros. Con el Autódromo, esa realidad cambió radicalmente.

“Cosa que no permitían a los pilotos desarrollar los carros, desarrollar sus habilidades e incluso hasta los mecánicos de carros de calle no tenían el tiempo de desarrollarse como ingenieros mecánicos de carrera”, dijo Navarro en una entrevista en La Prensa.

“Entonces ya un autódromo de esta envergadura hace que todos puedan ir a un nivel superior”, agregó.

Uno de los mayores desafíos, confesó Navarro, ha sido demostrar que Panamá puede organizar eventos de gran magnitud y hacerlo con estándares internacionales.

“El mayor reto en nuestro caso es demostrarle a la gente que Panamá tiene el nivel para hacer tremendos eventos, atender a la gente, cumplir con los horarios”, señaló Navarro.

“Panamá está haciendo eventos de gran alcance. Nosotros estamos apuntando mucho a la familia, estamos apuntando mucho a los jóvenes que tengan un lugar donde estar, un lugar seguro para que hagan sus prácticas y ese ha sido nuestro mayor reto”, añadió.

En este proceso de crecimiento, Navarro resaltó la importancia del convenio firmado recientemente con La Prensa, que permitirá amplificar la cobertura y visibilidad de las actividades del Autódromo.

“Esta alianza con La Prensa tiene todo el sentido del mundo. Es nuestra línea que todo el grupo de nosotros, el club de La Prensa que la seguimos tanto, sepan que tienen un lugar donde pueden asistir, la van a pasar bien”, comentó.

Respecto a las novedades, Navarro explicó sobre las innovaciones en infraestructura, actualmente con la inauguración del Kartódromo.

“Tiene el nivel Federación Internacional de Kartismo, avalada por la FIA, con los estándares de seguridad y de carreras”, mencionó.

“Panamá tiene un gran nivel de kartistas y por eso nuestro enfoque de infraestructura ahora es hacer las edificaciones para darle las comodidades a todos los fanáticos y familiares y patrocinadores de karting”, finalizó.