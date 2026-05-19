El Autódromo Panamá vibró con la Segunda Válida de Aceleración 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Carlos Sánchez fue una de las grandes figuras de la noche al imponer una nueva marca nacional en motocicletas 1000 cc con tiempo de 9.051 segundos, mientras Germán López dominó la categoría de los 8 segundos en autos.

Los fanáticos de la velocidad vivieron una noche llena de emoción el pasado sábado 16 de mayo en el Autódromo Panamá, con la segunda válida del Campeonato Nacional de Aceleración 2026. Tanto autos como motocicletas probaron su potencia sobre el asfalto, midiendo sus motores para definir a los más rápidos de la noche.

En motocicletas, la categoría de 600 cc tuvo como ganador a Gilvert Aiham con su Yamaha R6. En la división de 1000 cc, el vencedor fue Carlos Sánchez, a bordo de su Suzuki GSXR 1000R, logrando además un nuevo récord nacional con un tiempo de 9.051 segundos.

El podio de los 1000 cc lo completaron César Berrío y Miguel Villarreal, ambos montados en Yamaha R1.

En la competencia para autos, en la categoría de los 8 segundos, Germán López logró la victoria a bordo de su Ford Shelby GT500. Estableció una nueva marca personal de 8.403 segundos para el cuarto de milla (402 metros).

En tanto, Gary Carbono, conduciendo su Tesla Plaid, obtuvo el segundo lugar, superando su propio tiempo con 8.566 segundos, mientras que Gilberto Vargas terminó tercero en la categoría con su Datsun.

Las conductoras también dijeron presente en el evento: Xochilt Chambers se llevó la victoria en la categoría de los 12 segundos, mientras que Jeanellys Cossio finalizó segunda en los 14 segundos y Marlyn Matos obtuvo el tercer lugar en los 13 segundos.

El resto de los ganadores en sus respectivas categorías quedaron así:

9 segundos: Manuel Jiang (Mitsubishi Evolution)

10 segundos: Jacobo Malca (Ford Mustang)

11 segundos: Luis Zhang (Mitsubishi Evolution)

12 segundos: Xochilt Chambers (Volkswagen Golf R)

13 segundos: Sebastián Bethancourt (Honda Civic)

14 segundos: Iván Olmos (Volkswagen GTI)

15 segundos: Takashi Chou (Infiniti QX80)

El Autódromo Panamá volverá a recibir acción automovilística dentro de dos semanas con la celebración de los 500 KM Panamá 2026, programados para el próximo 6 de junio, en lo que promete ser una jornada histórica para el automovilismo de la región. Previo a esta cita, el circuito será sede del Spartan Race Panamá, que se realizará este domingo 24 de mayo.