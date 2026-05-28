El Balón de Oro celebrará su 70 edición en Londres en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ceremonia se hará el 26 de octubre de 2026, marcando un hito histórico como la primera vez que la gala se realiza en la capital británica.

El Balón de Oro celebrará su 70.ª edición el próximo 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra, marcando la primera vez que la ceremonia se realizará en la capital británica.

El galardón, considerado el más prestigioso del fútbol mundial y creado en 1956 por la revista France Football, conmemora siete décadas de historia con una sede simbólica, en honor al inglés Stanley Matthews, quien fue el primer ganador del premio.

Ousmane Dembélé celebra el Balón de Oro con Ronaldinho Gaucho. EFE

Desde 2024, la organización del evento se realiza de manera conjunta entre France Football (propiedad de L’Équipe Group) y la UEFA, en una alianza que ha fortalecido el posicionamiento global del reconocimiento. La elección de Londres responde también a la intención de consolidar la expansión internacional del Balón de Oro y reforzar su estatus como marca de referencia en el fútbol mundial.

El Balón de Oro se entregará por primera vez en Londres. Foto: Cortesía

La edición de 2026 se desarrollará en un contexto marcado por el cierre de la temporada europea y la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que añade relevancia al proceso de elección de los ganadores.

Ruud Gullit, Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se toman una foto en la ceremonia del Balón del Oro. EFE

En la última entrega, correspondiente a 2025, los galardonados fueron el francés Ousmane Dembélé, jugador del París Saint-Germain, y la española Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona, quien alcanzó su tercer Balón de Oro.