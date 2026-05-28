Panamá, 28 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Galardón

    El Balón de Oro celebrará su 70 edición en Londres en 2026

    La ceremonia se hará el 26 de octubre de 2026, marcando un hito histórico como la primera vez que la gala se realiza en la capital británica.

    Humberto Cornejo
    El Balón de Oro celebrará su 70 edición en Londres en 2026
    Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se saludan en la premiación del Balón de Oro. EFE

    El Balón de Oro celebrará su 70.ª edición el próximo 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra, marcando la primera vez que la ceremonia se realizará en la capital británica.

    El galardón, considerado el más prestigioso del fútbol mundial y creado en 1956 por la revista France Football, conmemora siete décadas de historia con una sede simbólica, en honor al inglés Stanley Matthews, quien fue el primer ganador del premio.

    El Balón de Oro celebrará su 70 edición en Londres en 2026
    Ousmane Dembélé celebra el Balón de Oro con Ronaldinho Gaucho. EFE

    Desde 2024, la organización del evento se realiza de manera conjunta entre France Football (propiedad de L’Équipe Group) y la UEFA, en una alianza que ha fortalecido el posicionamiento global del reconocimiento. La elección de Londres responde también a la intención de consolidar la expansión internacional del Balón de Oro y reforzar su estatus como marca de referencia en el fútbol mundial.

    El Balón de Oro celebrará su 70 edición en Londres en 2026
    El Balón de Oro se entregará por primera vez en Londres. Foto: Cortesía

    La edición de 2026 se desarrollará en un contexto marcado por el cierre de la temporada europea y la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que añade relevancia al proceso de elección de los ganadores.

    El Balón de Oro celebrará su 70 edición en Londres en 2026
    Ruud Gullit, Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se toman una foto en la ceremonia del Balón del Oro. EFE

    En la última entrega, correspondiente a 2025, los galardonados fueron el francés Ousmane Dembélé, jugador del París Saint-Germain, y la española Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona, quien alcanzó su tercer Balón de Oro.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precios de los combustibles disminuirán a partir del viernes. Leer más
    • Ordenan demolición de piscina ilegal construida sobre arrecifes de coral en Portobelo, tras años de polémica. Leer más
    • Las propiedades de la rectora de la Unachi en David, Boquete y Marbella. Leer más
    • Acabó el juicio de los pinchazos y la juez se acogió al término para dictar sentencia contra los dos exagentes. Leer más
    • Fallece el exrepresentante y dirigente político, Joaquín Vásquez. Leer más
    • Meduca confirma renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas; la Unachi sostiene que la rectora sigue en su puesto. Leer más
    • El procurador investiga las propiedades ligadas a la rectora de Unachi y 12 familiares. Leer más