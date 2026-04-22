El baloncesto 3x3 conquista el mundo y se toma la Cinta Costera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El baloncesto 3x3 vive un crecimiento imparable y aterriza en Panamá como protagonista, combinando espectáculo, rapidez y una esencia urbana que conecta con nuevas generaciones.

Durante los próximos tres días, los últimos de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera será el foco y hogar del baloncesto 3x3.

Esta disciplina, derivada del baloncesto y avalada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), ha ido tomando protagonismo en los niveles más altos del deporte mundial, siendo deporte olímpico desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero, ¿qué es exactamente el baloncesto 3x3 y por qué ha crecido tanto en popularidad?

Origen del baloncesto 3x3

El baloncesto 3x3 ha sido la forma predilecta de jugar de manera urbana durante años, por una razón muy sencilla: es sumamente fácil de practicar. Solo se necesita media cancha y tres jugadores por equipo en acción.

Aunque se ha jugado en calles de todo el mundo durante décadas, desde inicios del siglo XXI se ha formalizado progresivamente mediante un sistema de estandarización global, impulsado por torneos organizados en circuitos como Gus Macker en Estados Unidos.

Desde 2005, se comenzaron a organizar torneos en Bucarest, Rumanía, lo que impulsó el crecimiento del deporte en Europa.

El debut internacional bajo las reglas de FIBA llegó en 2009, en los Juegos Asiáticos de la Juventud, con participación de 19 equipos masculinos y 16 femeninos. A nivel global, debutó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2010 en Singapur.

Desde entonces, ha tenido un crecimiento meteórico, con un circuito mundial que en 2025 contó con 36 torneos: 19 en la categoría Challenger y 17 en la Masters, incluyendo la gran final. Además, cuenta con su propia Copa del Mundo.

Para que un torneo sea avalado oficialmente por la FIBA, debe tener una duración menor a siete días.

¿Cómo se juega el baloncesto 3x3?

Los equipos están integrados por cuatro jugadores: tres titulares y un suplente. Al inicio de cada partido, cada equipo debe contar con tres jugadores en cancha.

La cancha oficial mide 15 metros de ancho por 11 de largo, con una sola canasta. El balón utilizado es un híbrido entre el del baloncesto masculino y femenino: mismo tamaño que el femenino y peso similar al masculino.

Antes de iniciar el partido, se realiza un sorteo en el que el ganador decide si comienza con la posesión o la reserva para un posible tiempo extra. El juego inicia con el equipo en defensa pasando el balón al equipo en ataque, como en el baloncesto callejero.

El partido se juega en un solo período de 10 minutos. Gana el equipo que primero alcance 21 puntos o el que tenga mayor puntuación al finalizar el tiempo. Los tiros dentro del arco valen un punto y los de larga distancia valen dos.

En caso de empate, se disputa un tiempo extra sin límite definido, en el que el primer equipo en anotar dos puntos se lleva la victoria.

¿Existen torneos exclusivamente de 3x3 en Panamá?

En Panamá, la organización Tr3s Panamá se ha consolidado como el principal organizador de torneos de baloncesto 3x3 avalados por FIBA. La empresa, liderada por José De León y Joel Díaz, ha desarrollado cinco torneos masculinos y femeninos.

Estos eventos se han celebrado en el Parque Andrés Bello de la Ciudad de Panamá y en el COS Sports Plaza de Metropark, consolidando el crecimiento local de la disciplina.

En los próximos meses, se organizarán nuevos torneos en la capital, y para 2027 se espera la creación de un circuito nacional, que llevará el baloncesto 3x3 al interior del país, incluyendo la provincia de Chiriquí.