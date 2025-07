El Barça anuncia el fichaje por una temporada de Marcus Rashford, cedido por el Manchester

El Barcelona, club de la Primera división del fútbol español, ha anunciado este miércoles el fichaje del delantero internacional inglés Marcus Rashford, que llega al club azulgrana procedente del Manchester United con una cesión por una temporada y una opción de compra por unos 30 millones de euros.

El internacional inglés, que tiene 27 años y lucirá el dorsal 14 del Barça, aterrizó el pasado domingo en la capital catalana, superó la revisión médica a la mañana siguiente y el martes conoció a sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Este miércoles se ha escenificado la firma del contrato de Rashford, que después de posar en el despacho del presidente Joan Laporta y atender a los medios del club, comparecerá en un acto con la prensa organizada por el Barcelona en la tienda oficial del Spotify Camp Nou, como ya hizo la semana pasada Lamine Yamal.

Tras la decisión de Nico Williams de seguir en el Athletic y la negativa del Liverpool a traspasar a Luis Díaz, el Barça ha decidido apostar por el futbolista de Manchester, un delantero polivalente que puede actuar en las tres posiciones diferentes del frente de ataque.

Una operación en forma de cesión que entraña pocos riesgos económicos y cuyo éxito deportivo dependerá de la predisposición de Rashford, un futbolista talentoso que ha sufrido un caída progresiva en su rendimiento las últimas temporadas, para relanzar su carrera.

FC Barcelona and Manchester United have reached an agreement for the loan of the player Marcus Rashford until 30 June 2026. The agreement also establishes an option to buy the English forward.