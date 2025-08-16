El Barça arranca sin sobresaltos ante un Mallorca que terminó con nueve

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Barcelona empieza su camino de revalidar título en la Liga española con un triunfo cómodo ante el Mallorca (0-3), que acabó con dos futbolistas expulsados tras los tantos de Raphinha, Ferran Torres (cargado de polémica) y Lamine Yamal.

Los pupilos de Hansi Flick no levantaron el pie del acelerador en todo el encuentro y alargaron las buenas sensaciones de la pretemporada con un fútbol dinámico y acompañado de grandes ocasiones de gol.

Ese ritmo provocó que la igualdad durara muy poco en el marcador con sus dos estrellas, Lamine Yamal y Raphinha, como protagonistas de la primera acción de gol de la temporada. Un centro dibujado con escuadra y cartabón del español dejó completamente solo al extremo brasileño, que remató de cabeza a placer ante la pasividad de la defensa bermellona.

El Mallorca mejoró con el paso de los minutos y tuvo opciones de empatar la contienda aprovechando los espacios que dejaba la defensa del Barcelona a sus espaldas, pero Muriqi desaprovechó dos ocasiones claras: primero al no disparar tras un centro de Mojica y después al rematar al muñeco en un mano a mano con Joan García.

El guardameta tuvo un debut plácido, que casi se ve truncado en el calentamiento cuando se hizo daño en su mano izquierda y tuvo que ser atendido, pero finalmente pudo disputar sus primeros minutos en liga con la camiseta azulgrana.

A los 20 minutos de juego llegó la polémica a Son Moix. En una acción ofensiva del Barça, un disparo de Lamine impactó en la cabeza de Raíllo, que quedó tendido en el área, pero José Luis Munuera no paró el juego. La jugada continuó y Ferran anotó el segundo desde fuera del área.

La afición y los futbolistas locales se mostraron incrédulos, reclamando que el colegiado debía detener el juego. Esto desembocó en una amarilla a Morlanes, que le costaría muy cara minutos más tarde.

En una internada de Lamine desde la banda derecha, el centrocampista bermellón realizó una entrada que terminó con la segunda amarilla y la primera expulsión de la tarde.

Ya totalmente fuera del partido, el Mallorca intentó reconectarse con diez jugadores, pero otra entrada de Muriqi con los tacos a la altura de la cabeza de Joan García hizo que los de Jagoba Arrasate terminaran con nueve futbolistas tras la revisión del VAR.

📺🟥 Tras la revisión del VAR, Muriqi es expulsado. https://t.co/3kiC6mfklP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 16, 2025

Quien pudo ver también la roja directa fue Raphinha, al entrar con las dos piernas por detrás a Mateu Jaume, pero el árbitro solo mostró amarilla.

La segunda mitad fue más tranquila, con el dominio culé absoluto. El Barça pudo marcar el tercero en varias ocasiones, pero Leo Román se lució para evitar más goles.

Hubo tiempo para ver los debuts de Mateo Joseph con el Mallorca y de Rashford y Jofre con el primer equipo del Barcelona, este último viviendo su primera aparición en el fútbol de élite.

Finalmente, Lamine Yamal se sacó un zapatazo con efecto a la escuadra para cerrar la primera victoria del vigente campeón.

De esta manera, el Barça arranca sin sobresaltos la competición liguera y con la sensación de continuar el ritmo de la pasada campaña, mientras que el Mallorca deberá afrontar el choque ante el Celta sin dos piezas fundamentales: Morlanes y Muriqi.

Ficha técnica:

0- RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume (Omar Mascarell, m.46), Valjent, Raíllo, Mojica (Lato, m.91); Antonio Sánchez, Morlanes, Asano (Mateo Joseph, m.46), Pablo Torre (Dani Rodríguez, m.46), Darder (Jan Salas, m.83); Muriqi.

3- FC Barcelona: Joan García; Eric, Araujo, Cubarsí (Gavi, m.69), Balde (Jofre, m.68); Pedri, De Jong, Fermín (Olmo, m.46); Lamine Yamal, Ferran (Rashford, m.69), Raphinha (Koundé, m.77).

Goles: 0-1, m.7, Raphinha; 0-2, m.23, Ferran; 0-3, m.94, Lamine Yamal.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa a Vedat Muriqi por juego peligroso (m.39) y por doble amonestación a Manu Morlanes (m.33). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Mateu Jaume (m.9), Pablo Torre (m.42) y al técnico Jagoba Arrasate (m.25) y al futbolista visitante Raphinha (m.52).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports, la Primera división del fútbol español, disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 23.318 espectadores.