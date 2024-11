El Barça celebra sus 125 aniversario con el estreno de ‘Cat’, su nueva mascota oficial

Escuchar audio noticia

El FC Barcelona ha marcado un nuevo capítulo en su historia con la presentación de ‘Cat’, una mascota que nace como parte de la conmemoración del 125 aniversario del Club. El evento, celebrado en el Gran Teatre del Liceu, sirvió como escenario para desvelar al nuevo integrante de la familia azulgrana: un gato montés, animal autóctono de Catalunya y símbolo de sus raíces culturales.

Cat no está definida por un género en concreto, siendo un símbolo de modernidad e inclusión. Su carácter alegre, entusiasta y cercano la convierte en un referente integrador, representando no solo al fútbol, sino a todas las disciplinas deportivas que forman parte del Club, tanto en categorías masculinas como femeninas. También está diseñada para conectar especialmente con los niños, utilizando expresiones faciales y gestos que transmiten su espíritu azulgrana. Además, para garantizar la inclusión, el Club, en colaboración con la ONCE, ha desarrollado un cuadro sensorial que permite a personas ciegas y con discapacidad visual “percibir” a la mascota mediante el tacto, utilizando texturas y materiales accesibles.

No solo será una figura presente en los eventos del Barça, sino que también tendrá un papel activo en su día a día. Su primera aparición pública fue durante el partido del primer equipo masculino frente a la UD Las Palmas, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Asimismo, Cat contará con perfiles en Instagram y TikTok, donde los aficionados podrán seguir sus actividades y momentos destacados.